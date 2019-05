‘Het wordt moeilijk voor mij om voor Van Dijk en De Ligt te komen’

Het seizoen van AFC Bournemouth zit erop, maar dat betekent niet dat Nathan Aké en Callum Wilson met vakantie kunnen. De verdediger en de aanvaller zijn opgeroepen om namens Nederland en Engeland deel te nemen aan het eindtoernooi van de Nations League en staan over ruim twee weken mogelijk tegenover elkaar in Portugal.

Voor Aké zal het een hele kluif worden om een basisplaats te veroveren in het keurkorps van bondscoach Ronald Koeman: “Het zou geweldig zijn om tegenover Cal te staan als we allebei mogen spelen. We weten waar zijn sterke punten liggen en het zal een zware wedstrijd worden. Onze verdediging is op dit moment enorm sterk. Matthijs de Ligt en Virgil van Dijk vormen een formidabel duo, zij zijn twee van de beste verdedigers van de wereld”, laat hij weten via de officiële kanalen van the Cherries.

“Het wordt moeilijk om voor die twee te komen, maar ik leer nog en ik kijk hoe ze het doen op de trainingen. Ik probeer gewoon beter te worden en ik zal er klaar voor zijn als de kans zich voordoet. Ik kijk ook wat ik kan leren van Virgil op het gebied van leiderschap. Hij is een grote leider in ons team en ook bij Liverpool. Dat is iets wat ik moet verbeteren, ik moet meer een leider worden.”

Wilson kijkt op zijn beurt ook uit naar het treffen met Oranje, op 1 juni in Guimarães: “Ze hebben een goed team. Van Dijk is een van de spelers van het seizoen en De Ligt heeft ook een geweldig jaar gehad bij Ajax. Het wordt moeilijk, maar wij hebben ook enorm veel kwaliteit in de selectie. We willen het beste team van de wereld worden en om dat te kunnen doen moeten we zulke tegenstanders verslaan. We moeten laten zien dat dit elftal en de trainer het land de goede kant op leiden.”