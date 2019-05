Besiktas capituleert aan de Zwarte Zee definitief in Turkse titelrace

Besiktas is uitgeschakeld in de Turkse titelrace. De ploeg van trainer Senol Günes ging zaterdagavond met 2-1 onderuit op bezoek bij Trabzonspor en heeft met nog één wedstrijd te spelen vier punten minder dan koploper Galatasaray, dat bovendien dit weekend nog in actie komt tegen Istanbul Basaksehir. Besiktas zal in de laatste speelronde nog alle zeilen moeten bijzetten om de derde plaats in de Süper Lig vast te houden: Trabzonspor is de Zwarte Adelaars genaderd tot op twee punten.

Trabzonspor presteert dit seizoen ijzersterk op eigen veld en ook Besiktas, waar Jeremain Lens op de reservebank begon en als invaller uiteindelijk slechts vijf minuten meedeed, had het zwaar te verduren aan de Zwarte Zee. De thuisploeg begon furieus en was na een klein kwartier voetballen dicht bij de openingstreffer. Anthony Nwakaeme draaide Domagoj Vida dol, waarna José Sosa van afstand zijn geluk beproefde. Het schot van Sosa belandde per toeval voor de voeten van Yusuf Yazici, maar die kreeg de bal vervolgens niet op doel.

Rond het halfuur was Trabzonspor opnieuw gevaarlijk: Nwakaeme dwong Loris Karius met een indraaiende bal tot een redding. Besiktas stelde daar weinig tegenover en mocht uiteindelijk van geluk spreken dat de rust werd gehaald zonder kleerscheuren. Luttele minuten na de onderbreking moest de grootmacht uit Istanbul echter alsnog capituleren. De negentienjarige Abdülkadir Ömür legde de bal met veel gevoel neer bij de tweede paal, waar Filip Novák met het hoofd kon scoren: 1-0.

Twintig minuten voor tijd vergreep Nicolas Isimat-Mirin zich aan Hugo Rodallega, maar doordat laatstgenoemde nog een grote weg tot het doel af te leggen had, kwam de ex-verdediger van PSV weg met een gele kaart. Kort erna tekende invaller Shinji Kagawa vrijwel uit het niets voor de gelijkmaker, maar dankzij Yazici trok Trabzonspor toch nog verdiend aan het langste eind. Het Turkse toptalent legde vanaf een meter of achttien aan en plaatste de bal uiteindelijk buiten het bereik van Karius in de bovenhoek.