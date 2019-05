‘Als je morgen terugkomt, wil ik wel praten over Daley Sinkgraven’

De komst van Peter Bosz bij Bayer Leverkusen is een groot succes gebleken. Toen de trainer het roer overnam in de winterstop, stond de club op de negende plaats in de Bundesliga. Op de slotdag van de competitie loodste Bosz zijn ploeg echter naar de vierde plek en daarmee Champions League-voetbal. "Het feest is groot", vertelt de oefenmeester na de 1-5 zege op Hertha BSC aan FOX Sports.

Bosz won elf van zijn zeventien wedstrijden als trainer van Leverkusen en revancheerde zich daarmee in de Bundesliga, na zijn ontslag bij Borussia Dortmund in december 2017. "Champions League-voetbal is voor ons het maximaal haalbare en dat hebben we op de laatste speeldag bereikt", stelt Bosz. "Ik vind het een geweldige prestatie."

De start van Bosz bij Leverkusen was teleurstellend, met een 0-1 nederlaag tegen Borussia Mönchengladbach. "Na de nederlaag tegen Gladbach in de eerste wedstrijd na de winterstop stonden we twaalf punten achter op ze. Als je dan uiteindelijk drie punten voor ze eindigt, hebben we ongelooflijk veel punten gehaald. En op een manier waarvan een heleboel mensen denken dat je daar niet succesvol mee kunt zijn."

"Toen ik hier kwam hebben we het nooit naar buiten toe uitgesproken, maar het was stiekem wel ons doel om de Champions League te halen", besluit Bosz, die ook nog wordt gevraagd naar de interesse in Daley Sinkgraven van zijn oude club Ajax. Volgens BILD heeft Leverkusen vijf tot zeven miljoen euro over voor de linksback. "Als je morgen bij mij terugkomt, wil ik daar wel over praten. Maar nu gaan we een biertje drinken."