Massimiliano Allegri laat Juventus na vijf jaar en elf prijzen achter zich

Massmiliano Allegri vetrekt aan het einde van het seizoen bij Juventus, zo communiceert de Italiaanse club via de officiële kanalen. De 51-jarige oefenmeester had nog een contract tot medio 2020, maar zal deze verbintenis niet uitdienen. Allegri werkte sinds 2014 bij Juventus, maar zijn vertrek hing al een tijdje in de lucht.

Juventus kroonde zich dit seizoen voor de achtste keer op rij tot kampioen van Italië, maar slaagde er niet in om de Champions League te winnen. Met de komst van Cristiano Ronaldo was het voorafgaand aan het seizoen duidelijk dat dit het jaar moest worden waarin la Vecchia Signora het miljardenbal weer eens zou winnen. Juventus werd in de kwartfinale echter uitgeschakeld door Ajax en die dreun kwam hard aan in Turijn, want Allegri liet meerdere keren doorschemeren dat hij van mening was dat zijn ploeg onterecht werd uitgeschakeld.

Allegri had in Turijn nog een contract tot medio 2020, maar de afgelopen tijd werd in Italiaanse media al gespeculeerd over een vertrek van de oefenmeester. Juventus laat nu in een kort statement weten dat Allegri volgend seizoen niet meer aan het roer zal staan. Andrea Agnelli schuift zaterdag aan bij de persconferentie in aanloop naar de thuiswedstrijd tegen Atalanta om tekst en uitleg te geven. Eerder werden Mauricio Pochettino, José Mourinho en Antonio Conte genoemd als de mogelijke opvolgers van Allegri, al lijkt laatstgenoemde op weg naar Internazionale.

Sinds zijn komst in 2014 veroverde Allegri elf hoofdprijzen met Juventus: vijf keer het landskampioenschap, vier keer de Coppa Italia en twee keer de Supercoppa. Daarnaast bereikte Juventus onder zijn bewind twee keer de finale van de Champions League, maar beide keren ging de eindstrijd verloren. De Italiaan werkte eerder voor onder meer SPAL, Grosseto, Sassuolo, Cagliari en AC Milan. Waar zijn toekomst nu ligt, is de vraag. De naam van Allegri viel de afgelopen tijd bij onder meer Bayern München en Barcelona.