Chelsea-supporters furieus na zware blessure in oefenwedstrijd

Chelsea neemt het over een kleine twee weken in de finale van de Europa League op tegen Arsenal, maar coach Maurizio Sarri zal dan niet over Ruben Loftus-Cheek kunnen beschikken. Verschillende Engelse media melden donderdagmiddag namelijk dat de op het oog zware blessure van de middenvelder, die hij opliep in de nacht van woensdag op donderdag tijdens een oefenwedstrijd tegen het Amerikaanse New England Revolution, zo erg is als gevreesd.

Loftus-Cheek heeft volgens de berichten uit Engeland zijn achillespees gescheurd in het met 3-0 gewonnen benefietduel en zal zodoende naar verwachting minstens zes maanden aan de kant staan. De 23-jarige middenvelder is al de tweede speler van Chelsea die dit in korte tijd overkomt: Callum Hudson-Odoi viel eind april uit met eenzelfde kwetsuur en hij zal waarschijnlijk ook maanden aan de kant staan.

De blessure van Loftus-Cheek komt op een bijzonder ongelegen moment, daar de Engelsman zich eindelijk leek te gaan ontpoppen als een vaste waarde bij the Blues. De tienvoudig international leek bovendien aanspraak te mogen maken op een plekje in het Engelse selectie voor de Nations League, maar zal de wedstrijden tegen het Nederlands elftal en mogelijk Portugal of Zwitserland aan zich voorbij moeten laten gaan.

Chelsea kan daarnaast vanwege een transferban aankomende zomer geen vervanger halen voor de uitgevallen Loftus-Cheek, al gaat de club nog wel tegen deze beslissing in beroep. Het uitvallen van Loftus-Cheek heeft tot woede geleid onder de fans van Chelsea, die het sowieso al een slecht idee vonden om in de aanloop naar de Europa League-finale af te reizen naar de Verenigde Staten voor een oefenwedstrijd.

“Wat een grap van een club, om de wereld over te reizen voor een oefenduel voordat je een finale moet spelen. Belachelijk onprofessioneel”, schrijft een supporter op Twitter. “Na Eden Hazard de enige speler die we absoluut niet kunnen missen”, liet een andere fan optekenen. De Europa League-finale lijkt overigens ook de laatste wedstrijd van Hazard bij Chelsea te worden, aangezien hij hardnekkig in verband wordt gebracht met een transfer naar Real Madrid.