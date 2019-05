Kenneth Perez: ‘Real Madrid of PSG is too much voor hem, kijk naar Depay’

Voor het eerst in zijn carrière is Donny van de Beek kampioen geworden van Nederland. De middenvelder speelde woensdag tegen De Graafschap (1-4 zege) wellicht zijn laatste wedstrijd voor Ajax, want na het succesvolle seizoen wordt door buitenlandse clubs ook aan Van de Beek getrokken. Kenneth Perez denkt echter dat een paar clubs die worden genoemd nog iets te hoog gegrepen zijn.

Van de Beek zou in de belangstelling staan van onder meer Real Madrid en Paris Saint-Germain. "Ik denk dat dat te hoog gegrepen is voor Donny van de Beek", vertelt de analist bij FOX Sports. "Als de euforie is gaan liggen, gaan clubs zich oriënteren op wat ze echt willen. Hij heeft een heel goede ontwikkeling doorgemaakt en ik las dat hij nog fitter is geworden en nog meer op zijn voeding is gaan letten. Het is een zeer leergierige jongen, die heel belangrijk is geweest, maar hij kan beter bij een team net daaronder terechtkomen. Bij Real Madrid en PSG gaan spelers meer voor zichzelf."

Perez benadrukt dat een club als Borussia Dortmund, die ook met Van de Beek in verband wordt gebracht, al een 'heel mooie stap' zou zijn. "Maar Real Madrid vind ik 'too much'. Iedereen zei destijds ook dat Davy Klaassen een geweldenaar was. Nu wordt gezegd dat Donny verfijnder is dan Klaassen, maar ik durf er mijn hand niet voor in het vuur te steken dat andere spelers dan Frenkie de Jong en Matthijs de Ligt gaan slagen bij een topclub. Kijk naar Memphis Depay, die hier écht de beste was in de Eredivisie, of naar Klaassen die niet slaagt bij een middenmoter in Engeland (Everton, red.)."

Zelf zegt Van de Beek na de zege in Doetinchem dat hij niet wil nadenken over zijn toekomst. "We gaan nu genieten. Ik moet zeggen dat het geen beste wedstrijd was, maar wat maakt het uit? We sluiten het seizoen mooi af met zijn allen. Het was een seizoen van vallen en opstaan, maar we zijn kampioen", vat Van de Beek samen. "Ik ben gedurende het seizoen beter gaan spelen en dat geldt ook voor het hele team. Het is uiteindelijk een fantastisch seizoen geweest. Het gaat laat worden vanavond, ik denk niet dat iedereen nuchter blijft. Schöne is al dronken", sluit hij lachend af.