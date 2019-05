Dusan Tadic stunt en achterhaalt Luuk de Jong op laatste moment

Luuk de Jong en Dusan Tadic delen dit seizoen de topscorerstitel in de Eredivisie. De aanvoerder van PSV kwam woensdag in de laatste competitiewedstrijd van het seizoen niet tot scoren tegen Heracles Almelo, terwijl Tadic er twee maakte voor Ajax tegen De Graafschap (1-4). Daarom eindigen beide aanvallers het seizoen met 28 doelpunten.

Tadic trok de titel op het laatste moment naar zich toe: hij scoorde in minuut 67 en 87. Hij en De Jong zijn de opvolgers van Alireza Jahanbakhsh, die vorig seizoen met 21 doelpunten in dienst van AZ topscorer werd. Het jaar daarvoor was Nicolai Jörgensen van Feyenoord met hetzelfde aantal de meest productieve speler van de Eredivisie. De laatste Nederlander die vóór De Jong werd gekroond tot topscorer, was Vincent Janssen met 27 treffers in het seizoen 2015/16.

De Jong en Tadic kwamen allebei in alle 34 competitieduels in actie. De Serviër mag zich dit seizoen de 'MVP' van de Eredivisie noemen. Doordat Tadic 13 assists gaf, was hij in totaal betrokken bij 41 doelpunten. Luuk de Jong bereidde 5 treffers voor en had zodoende een aandeel in 33 doelpunten van PSV. Tadic is overigens samen met Hakim Ziyech de speler die dit seizoen het vaakst een assist gaf, zo becijferde Opta.

Ziyech mag zich daardoor voor het derde seizoen op rij, en voor de vierde keer in zijn carrière, de ‘assistkoning’ van de Eredivisie noemen, al is het de tweede keer dat hij de titel moet delen. In het seizoen 2016/17 gaf hij net als Jörgensen (Feyenoord) en Sam Larsson (sc Heerenveen) elf beslissende passes. In seizoenen 2017/18 (vijftien assists) en 2014/15 (zestien assists) ging hij alleen aan kop.