Ronald de Boer: ‘Deze vijf spelers hebben voor de 34ste landstitel gezorgd’

Ajax zal zich woensdagavond op bezoek bij De Graafschap vermoedelijk voor de 34ste keer in de clubhistorie kronen tot landskampioen. De Amsterdammers gaan de laatste speelronde in met een voorsprong van drie punten op achtervolger PSV en hebben tevens een superieur doelsaldo (+84 tegenover +70). Ronald de Boer licht vijf spelers van de aanstaande kampioen speciaal uit.

De Boer noemt André Onana, Matthijs de Ligt, Frenkie de Jong, Hakim Ziyech en Dusan Tadic als de vijf spelers die dit seizoen de doorslag voor Ajax hebben gegeven in de titelrace. De analist begint zijn verhaal met een lofzang over Onana. "Dit is toch wel een mannetje, the boss. Een geweldige keeper, een atleet, rustig. Soms rekt hij misschien een beetje te veel tijd, maar voor de rest is hij geweldig", vertelt hij over de doelman uit Kameroen.

"De Ligt is pas negentien jaar, maar hij is zo snel en sterk. Hij beschikt ook over tactisch inzicht. Hij beschikt over de juiste verbetenheid en wil alles geven. Je ziet soms dat Daley Blind eruit wordt gelopen, maar dan kan De Ligt het toch nog goedmaken met zijn snelheid", zegt De Boer over de verdediger annex aanvoerder van Ajax.

De Boer vervolgt zijn verhaal door te stellen dat 'iedereen gek is van Frenkie de Jong'. "Hij brengt totaal wat anders dan dat we de laatste jaren hebben gezien op het veld", vindt de oud-middenvelder. "Hij heeft bravoure en dribbelt alsof er niemand staat. Hij scoort misschien iets te weinig, maar dat komt in mijn ogen ook doordat hij vanwege zijn positie niet zo vaak een scoringskans krijgt."

De analist noemt Ziyech en Tadic tot slot 'artiesten'. "In mijn ogen heeft Ziyech een geweldig jaar achter de rug. Dan heb ik het niet alleen over zijn spel aan de bal, maar ook over de arbeid die hij levert. Dat is ongekend, een lust voor het oog. Tadic heeft 26 doelpunten gemaakt, maar hij heeft ook nog eens 13 assists geleverd. Ze kunnen elkaar heel goed vinden", aldus De Boer. "In mijn ogen hebben deze vijf spelers voor de 34ste landstitel gezorgd."