Perez kiest Speler van het Jaar: ‘Hij is de beste speler van de Eredivisie’

Frenkie de Jong speelt woensdagavond op bezoek bij De Graafschap voorlopig zijn laatste wedstrijd voor Ajax. De 22-jarige middenvelder verkast aan het einde van dit seizoen naar Barcelona en zal de Eredivisie vermoedelijk vaarwel gaan zeggen met een landstitel op zak. Kenneth Perez is vlak voor de aftrap in Doetinchem vol lof over De Jong.

De Jong werd eerder op de woensdag al verkozen tot Talent van het Jaar van de Eredivisie en als het aan Perez ligt, mag de middenvelder van Ajax zich dit seizoen ook de Speler van het Jaar noemen. "Hij is denk ik de beste speler van de Nederlandse competitie, denk jij niet?", vraagt de Deense analist bij FOX Sports aan presentator Milan van Dongen. "Hij is uitgeroepen tot Talent van het Jaar, maar eigenlijk is hij behalve Talent van het Jaar ook gewoon de Speler van het Jaar."

Perez benadrukt dat De Jong dit seizoen van levensbelang is geweest voor Ajax, dat eerder al de TOTO KNVB Beker won en in de Champions League de halve finales haalde. "Ik vind Frenkie de Jong de beste speler van Ajax", vervolgt de Deen, die De Jong 'een uniek talent' noemt. "Wat mij betreft is hij echt de speler die Ajax aan het voetballen krijgt."

Perez roemt behalve De Jong ook Matthijs de Ligt en Dusan Tadic, maar is met name lovend over de rol van De Jong. "Volgend jaar heeft Ajax niet meer de beschikking over De Jong. Hoe je het ook wendt of keert: één of twee spelers kunnen samen het hart van een team zijn. Als dat hart dan wegvalt, dan val je terug naar een heel ander niveau en moet je maar zien hoe het zich allemaal ontwikkelt."