Van de Beek verleidt Bergwijn tot transfer naar Ajax: social media ontploft

Voetballers zijn anno 2019 meer dan ooit actief op social media. Topspelers als Memphis Depay, Cristiano Ronaldo en Zlatan Ibrahimovic geven bijna dagelijks via Instagram, Twitter of andere internetkanalen een kijkje in hun privé(leven). Voetbalzone zet de gekste, mooiste en opvallendste posts op social media in de rubriek VZ Social op een rijtje.

In de nacht van maandag op dinsdag werd de voetbalwereld op zijn kop gezet door het nieuws dat Ajax aankomende zomer vol voor Steven Bergwijn wil gaan. Donny van de Beek speelde eerder in de jeugd van Ajax samen met de PSV’er en zou hem maar al te graag zien terugkeren in Amsterdam: 'Altijd welkom', schrijft de middenvelder van Ajax op Instagram onder een foto van Bergwijn.

Robin van Persie speelde afgelopen weekend zijn laatste (thuis)wedstrijd als profvoetballer. De 35-jarige veteraan vierde zijn afscheid zondagavond groot in het bijzijn van diverse artiesten: onder anderen rapper Ronnie Flex en cabaretiers Najib Amhali en Jandino Asporaat waren aanwezig bij de ceremonie.

Luca Zidane, doelman van Real Madrid en zoon van Zinedine Zidane, vierde maandag zijn 21ste verjaardag.

Zie hem verlegen zijn: Kylian Mbappé, wanneer hij zijn grote idool David Beckham mag ontmoeten.