Paris Saint-Germain haalt bezem door selectie en komt uit in Eindhoven

Paris Saint-Germain bereidt een grondige renovatie van de selectie voor. Zes tot acht spelers moeten rekening houden met een vertrek en volgens het doorgaans goed ingevoerde Paris United staat technisch directeur Antero Henrique ook niet onwelwillend tegenover een vertrek van Julian Draxler. Als opvolger van Draxler denkt PSG aan Hirving Lozano, zo voegt de website eraan toe. Trainer Thomas Tuchel deelt de zienswijze van Henrique over Draxler echter niet en wil graag dat de aanvallende middenvelder voor de club behouden blijft.

De interesse in Lozano komt niet uit de lucht vallen, want deze week werd de Mexicaan al in verband gebracht met PSG Calciomercato meldde dat zaakwaarnemer Mino Raiola al een principeakkoord heeft bereikt met de Franse grootmacht over de transfer van de aanvaller. Tevens werd vermeld dat PSV minstens veertig miljoen euro wenst te ontvangen voor Lozano, die ook wordt genoemd bij Napoli, Manchester United en Bayern München.

PSG neemt naast Draxler wellicht afscheid van nog eens zes spelers. Thomas Meunier, Edinson Cavani, Christopher Nkunku, Stanley N'Soki, Eric-Maxim Choupo-Moting en Layvin Kurzawa moeten vrezen voor een plaats op de transferlijst, al beschikt het zestal over een doorlopend contract met de kampioen van Frankrijk. Daarnaast mogen clubs een bod neerleggen voor Presnel Kimpembe en Moussa Diaby. Een en ander heeft te maken met de strikte Fair Play-regels van de FIFA, waardoor Henrique genoodzaakt lijkt enkele spelers van de hand te doen.

Tuchel heeft een moeilijk seizoen achter de rug in het Parc des Princes. PSG werd andermaal met overmacht kampioen, maar op andere vlakken schoot zijn elftal juist tekort. In de achtste finale van de Champions League wonnen de Fransen in de heenwedstrijd met 0-2 van Manchester United. Op eigen veld ging het echter helemaal mis. PSG gaf in de slotfase van het returnduel een strafschop weg en verloor met 1-3, waardoor uitschakeling een feit was. In de finale van de Coupe de France tegen Stade Rennes werd een 2-0 voorsprong weggeven (eindstand 2-2) en trok men in de strafschoppenserie aan het kortste eind (6-5).

De smadelijke nederlaag in de bekerfinale leidde tot irritatie bij Neymar. De Braziliaanse aanvaller deelde na afloop een tik uit aan een toeschouwer en kreeg van de Franse voetbalbond een schorsing van drie wedstrijden opgelegd, waardoor hij deze voetbaljaargang niet meer in actie komt. Neymar was onlangs ook niet te spreken over de hiërarchische verhoudingen in de kleedkamer van PSG. Hij richtte zijn woede voornamelijk op de jongere spelers, die in zijn ogen te weinig respect hebben voor Tuchel en de ervaren krachten binnen de selectie.