‘Ik denk dat PSV de samenstelling van de selectie anders zal gaan doen’

PSV versterkte zich afgelopen zomer op meerdere posities, maar niet alle nieuwelingen zijn dit seizoen aanwinsten gebleken. Ryan Thomas en Maxi Romero zijn door blessures niet uit de verf gekomen, terwijl Aziz Behich en Trent Sainsbury op een zijspoor zijn beland onder trainer Mark va Bommel. Kenneth Perez en Arnold Bruggink zetten hun vraagtekens bij het aankoopbeleid van de huidige nummer twee van de Eredivisie.

"Dat zijn spelers die gehaald zijn door Van Bommel en zijn schoonvader (Bert van Marwijk, red.). Die hebben met ze gewerkt (bij het Australische elftal, red.). Blijkbaar hebben ze geen enkele toegevoegde waarde, anders hadden ze wel vaker gespeeld", zegt Perez over Behich en Sainsbury bij FOX Sports. De Deense analist verwacht dat technisch manager John de Jong veel werk heeft te doen. “Ik denk dat PSV dat anders zal gaan doen, de samenstelling van de selectie."

De 28-jarige Behich en 27-jarige Sainsbury zijn te oud voor Jong PSV en kwamen daardoor dit seizoen nauwelijks in actie. “Je hebt dus niets aan ze omdat ze nergens mogen spelen", aldus Perez. Dumfries en Angelino, twee andere aankopen, veroverden wel een basisplaats onder Van Bommel. “Dit was het eerste jaar van Dumfries en Angelino in de top. Gevoelsmatig was de tank leeg bij PSV na de winterstop”, reageert Bruggink. “Er werd steeds op dezelfde spelers een beroep gedaan. Het is best lastig als je op de toppen van je tenen moet lopen wanneer er druk bij komt kijken en het ergens om gaat. Dat was voor deze jongens teveel.”