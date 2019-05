Van Hanegem: ‘Er moet in die kleedkamer iets aan de hand zijn geweest’

Willem van Hanegem noemt Ajax de terechte kampioen. Toch zal volgens hem de kater van het mislopen van de finale van de Champions League nog lang blijven hangen rond de ploeg van trainer Erik ten Hag. Volgens de Kromme zullen de spelers uit de huidige Ajax-selectie altijd herinnerd worden aan de 2-3 nederlaag tegen Tottenham Hotspur. In zijn column van het Algemeen Dagblad gaat hij ook in op het moeizame seizoen van Feyenoord.

“Deze spelers zullen dat gewoon nooit meer vergeten. Zoals ik nooit meer ben vergeten dat we het seizoen na de winst van de Europacup I werden uitgeschakeld door UT Arad. Dat zijn gewoon pijnlijke momenten voor een sportman”, schrijft Van Hanegem in de krant. “En dan bedoel ik ook echt voor een sportman. Niet voor al die mensen die eromheen hangen. Want toen ik kort na de 2-3 van Lucas Moura een beetje van zender naar zender ging schakelen, zag ik buitenstaanders die deden alsof de aarde was vergaan. Een presentator van FOX Sports viel zelfs onder zijn desk van verdriet. Ajax had de finale gemist. Vervelend, maar een ramp is iets anders.”

Van Hanegem vindt Liverpool de favoriet voor de eindzege in de Champions League. “Al is Spurs wel een vechtploeg”, vervolgt hij. “Dat Spurs nog terugkwam in de ArenA, was niet de verdienste van manager Mauricio Pochettino. Waarom zou dat zo zijn? Omdat hij met 2-0 achterstond en toen maar besloot om die boomlange Spaanse spits Fernando Llorente in te brengen? Nou, een meesterzet volgens de mensen die het menen te weten. Mij leek het vooral erg logisch. Een trainer in de derde klasse van het amateurvoetbal zou het ook hebben gedaan, denk ik.”

“Over amateurvoetbal gesproken”, maakt Van Hanegem het bruggetje naar Feyenoord. “Dan neem je afscheid van de trainer en de topscorer aller tijden van Oranje en dan verlies je in de eigen Kuip van ADO. Ik denk dat er steeds meer naar buiten zal komen over hoe het er in de kleedkamer bij Feyenoord aan toe is gegaan dit seizoen. Winnen van PSV, ook uit die ploeg helemaal van de mat tikken en gelijkspelen. De vloer aanvegen met Ajax in de Kuip en met 6-2 winnen en dan op zo veel andere momenten niet thuis geven tegen clubs met nauwelijks een goede speler op het veld. Er moet in die kleedkamer iets aan de hand zijn geweest deze maanden. Van Bronckhorst zei het ook: ik heb het niet makkelijk gehad met de spelers en hoe ze waren. Het is voor Jaap Stam te hopen dat Feyenoord dat nog voor de zomer oplost. Anders wordt het weer niks.”