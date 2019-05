Pijnlijke constatering Bruggink: ‘Als je voor Ajax speelt, ben je dat gewend’

Volgens Arnold Bruggink is het niet vreemd dat PSV zondagmiddag zo goed als zeker heeft moeten capituleren in de titelrace met Ajax. De Eindhovenaren verloren met 1-0 bij AZ, terwijl Ajax met 4-1 zegevierde over FC Utrecht. Daardoor bedraagt het verschil op de ranglijst met nog één speelronde voor de boeg drie punten in het voordeel van Ajax, dat ook nog eens superieur doelsaldo heeft (+84 tegenover +70).

Woensdagavond staat de laatste speelronde in de Eredivisie nog op het programma, maar Bruggink beseft dat het doek gevallen is voor PSV. De oud-middenvelder van de Eindhovense club stelt dat de ploeg van Mark van Bommel uiteindelijk gewoon inhoud tekort komt om te concurreren met Ajax. "Voor spelers als Dumfries en Angeliño is het de eerste keer dat ze in de top spelen", geeft hij bij FOX Sports als voorbeeld.

"Gevoelsmatig was PSV best wel leeg na de winterstop, omdat altijd op dezelfde spelers een beroep werd gedaan. Het is best lastig als speler om op de toppen van je tenen te lopen, vooral als de druk erop komt te staan. Voor deze gasten was het teveel", vervolgt Bruggink.

Collega-analist Perez merkt op dat ook Ajax veel onervaren spelers heeft. "Spelers als Frenkie de Jong en Noussair Mazraoui spelen ook voor het eerst een volledig seizoen. Voor Dumfries moet het denk ik een mentale kwestie zijn, want fysiek zit het bij hem wel goed", aldus de Deen. "Als je voor Ajax speelt, ben je gewend om altijd te moeten presteren", reageert Bruggink.