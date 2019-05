PSV capituleert in Alkmaar en ziet onoverbrugbare kloof met Ajax

PSV heeft zondagmiddag een pijnlijke nederlaag geleden tegen AZ, waardoor Ajax zich officieus de nieuwe kampioen van Nederland mag noemen. De Eindhovenaren verloren in Alkmaar met 1-0 van AZ door een treffer van Guus Til, terwijl Ajax in Amsterdam te sterk bleek voor FC Utrecht (4-1). Door de nederlaag is de achterstand van PSV op Ajax opgelopen tot drie punten, terwijl de ploeg van Erik ten Hag over een veel beter doelsaldo beschikt (+14 goals ten opzichte van PSV). Zodoende kan Ajax komende woensdag, als het duel met De Graafschap wordt gespeeld, de titel officieel binnenhengelen.

Van Bommel besloot Luuk de Jong op het middenveld te posteren in plaats van bijvoorbeeld bankzitters Jorrit Hendrix of Gastón Pereiro, waardoor in de spits ruimte was voor Donyell Malen. Cody Gakpo kreeg eveneens een basisplaats, aangezien Hirving Lozano geblesseerd is. De wedstrijd was nog maar net begonnen of de uitfans mochten al juichen, aangezien Ajax in Amsterdam razendsnel op achterstand was gekomen tegen FC Utrecht. In een nerveuze openingsfase kon PSV weinig klaarspelen, behalve een hakbal van De Jong en een kopbal van Gakpo die geen doel troffen.

PSV kon weinig uitrichten, terwijl de Alkmaarders het Jeroen Zoet ook niet vaak lastig maakten. De doelman moest in de eerste helft een keer kordaat optreden bij een schot van Calvin Stengs, maar voor de rest hoefde de sluitpost zich nauwelijks in het zweet te werken. Na 45 minuten spelen vielen er weinig grote kansen te noteren en wist PSV dat het uit een ander vaatje moest tappen, daar Ajax de vroege achterstand tegen FC Utrecht had omgebogen naar een 2-1 voorsprong.

Enkele minuten na de aftrap van de tweede helft kreeg PSV een mokerslag te verwerken van Guus Til, die de 1-0 maakte. Na balverlies van Pablo Rosario stoomde Mats Seuntjens aan de linkerkant op en passeerde hij op kinderlijke wijze Nick Viergever. Seuntjens bediende vervolgens de geheel vrijgelaten Til, die Zoet wist te passeren: 1-0. De Eindhovanaren wankelden en daar kon Stengs bijna van profiteren. De poging van de aanvaller een paar minuten na de openingstreffer spatte echter uiteen op het aluminium.

PSV drong vervolgens aan, met onder meer een grote kans voor Malen, wiens schot over het doel zeilde. Van Bommel probeerde met het inbrengen van Érick Gutiérrez voor Michal Sadílek het tij te keren, maar PSV kon nauwelijks gevaarlijke momenten creëren. Aan de andere kant kon Adam Maher het duel beslissen, maar de vrije trap van de middenvelder belandde op de lat. Daarna begon PSV aan het slotoffensief, op zoek naar de gelijkmaker en eventueel winnende treffer.

Angelino stichtte met zijn schoten voor gevaar, maar zijn pogingen konden door onder anderen Albert Gudmundsson worden gepareerd. Ajax had inmiddels de voorsprong uitgebreid, waardoor de formatie van Bommel niet meer kon rekenen op een stunt van FC Utrecht in Amsterdam. AZ wist de voorsprong echter te behouden, waardoor de Alkmaarders definitief op de vierde plek in de Eredivisie eindigen. Door de nederlaag staat PSV nu drie punten achter op Ajax. De Amsterdammers hebben een veel beter doelsaldo, waardoor het duel van PSV met Heracles Almelo komende woensdag een wedstrijd om des keizers baard lijkt te zijn.