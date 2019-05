Dreun voor Peter Bosz tegen Huub Stevens; twee degradanten bekend

Bayer Leverkusen heeft weeks na de 6-1 overwinning op Eintracht Frankfurt zeer kostbaar puntverlies geleden in de Bundesliga. De formatie van trainer Peter Bosz kwam op eigen veld tegen het Schalke 04 van Huub Stevens niet verder dan een gelijkspel (1-1) en heeft met de laatste speelronde in zicht zijn kansen op een Champions League-ticket mogelijk verspeeld. Leverkusen is op de ranglijst gepasseerd door Borussia Mönchengladbach, dat eenvoudig won 1. FC Nürnberg (0-4), en dreigt zondag, wanneer Eintracht Frankfurt nog in actie komt, af te dalen naar plaats zes. Leverkusen besluit het seizoen volgende week met een uitwedstrijd tegen Hertha BSC; Gladbach en Frankfurt spelen uit bij respectievelijk Borussia Dortmund en Bayern München. Nürnberg is door het verlies tegen Gladbach gedegradeerd uit de Bundesliga en datzelfde geldt voor Hannover 96.

Bayer Leverkusen - Schalke 04 1-1

Beide teams waren vorig weekend succesvol: Bayer won met liefst 6-1 van directe concurrent Eintracht Frankfurt, terwijl Schalke zich dankzij een doelpuntloos gelijkspel tegen FC Augsburg definitief verzekerde van lijfsbehoud. In de BayArena was het Kai Havertz die de thuisploeg na precies een halfuur voetballen aan de leiding bracht. Het Duitse toptalent kreeg de bal via een verdediger van Schalke per toeval voor de voeten en haalde vervolgens doeltreffend uit vanaf een meter of elf.

Leverkusen ging zo met een nipte voorsprong aan de thee, maar Schalke wist vrijwel onmiddellijk na de onderbreking langszij te komen. Guido Burgstaller dook na een fraaie pass van achteruit alleen op voor het doel van Leverkusen, waarna de spits met een lepe stift voor de gelijkmaker tekende: 1-1. Kort erna dreigde het volledig mis te gaan voor Leverkusen: Daniel Caligiuri mocht aanleggen voor een strafschop na een overtreding van Kevin Volland, maar de middenvelder zag zijn poging gekeerd worden door Lukas Hradecky. Leverkusen bleef zo op de been, maar een winnende treffer was de thuisploeg uiteindelijk niet meer gegeven.

TSG Hoffenheim - Werder Bremen 0-1

Werder loerde vooral op de counter in Sinsheim en dat leidde in de eerste helft tot succes. Het team van trainer Florian Kohfeldt verdedigde gegroepeerd en wist zes minuten voor rust op voorsprong te komen. Ex-Vitessenaar Milot Rashica bracht de bal vanaf de linkerkant van het veld in de doelmond van Hoffenheim, waarna Johannes Eggestein raak kopte: 0-1. Smet op de eerste helft voor Werder was het geblesseerd uitvallen van Theodor Gebre Selassie, in de 25ste minuut. Hoffenheim zocht na de onderbreking nadrukkelijk naar een gelijkmaker, maar Werder hield uiteindelijk stand en boekte zo een fraaie zege.

VfB Stuttgart - VfL Wolfsburg 3-0

Stuttgart had nog een resultaat nodig om directe degradatie te ontlopen en had dus alle reden om Wolfsburg, waar Wout Weghorst in de basis begon, het vuur aan de schenen te leggen. Beide teams hielden elkaar in de eerste helft lang in evenwicht, maar het was Stuttgart dat op slag van rust de leiding wist te nemen. Gonzalo Castro werd op bijna 25 met van het doel bereikt door Anastasios Donis en produceerde uiteindelijk een kanonskogel die doelman Pavao Pervan te machtig was. Door doelpunten van Donis en Daniel Didavi liep Wolfsburg in de tweede helft uiteindelijk tegen een grove nederlaag aan.

1. FC Nürnberg - Borussia Mönchengladbach 0-4

Nürnberg vocht met Virgil Misidjan voor zijn laatste kans om directe degradatie te ontlopen, terwijl Gladbach een overwinning goed kon gebruiken in de strijd om Europees voetbal. De eerste helft in het Max-Morlock-Stadion hield niet over en leverde dan ook geen doelpunten op. Na de onderbreking liep Gladbach echter razendsnel weg bij de thuisploeg. Josip Drmic opende de score na voorbereidend werk van Jonas Hofmann, waarna een eigen doelpunt van Lukas Mühl en een treffer van Thorgan Hazard ervoor zorgden dat er na 65 minuten voetballen een 0-3 stand op het scorebord stond. Denis Zakaria bepaalde in de slotfase de eindstand.

FC Augsburg - Hertha BSC 3-4

Het duel tussen FC Augsburg en Hertha BSC leverde maar liefst zeven doelpunten op. De thuisspelende ploeg begon sterk en nam al na tien minuten de leiding. Het goede voorbereidende werk was van Jan Moravek, de treffer van Andre Hahn. Pas na rust vielen de overige vijf doelpunten. Marvin Plattenhardt bracht de bezoekers op gelijke hoogte. Slechts luttele minuten ging Karim Rekik in de fout in zijn eigen strafschopgebied en verzilverde Michael Gregoritsch het buitenkansje vanaf elf meter. Halverwege de tweede helft trok Marko Grujic de stand gelijk met een rake kopbal. De tweede treffer van Gregoritsch herstelde de voorsprong van de ploeg uit Augsburg, maar lang werd daar niet van genoten. Sterker nog, er moest zelfs een nederlaag worden bijgeschreven worden. Een kwartier voor tijd kopte Salomon Kalou raak en in de slotminuut bezorgde hij Hertha zelfs de volle buit.

Hannover 96 - SC Freiburg 3-0

Hannover 96 is dan wel gedegradeerd, maar het trakteerde de supporters met de drie punten tegen sc Freiburg toch op een mooie zaterdagmiddag. In de slotfase van de eerste helft brak Waldemar Anton de ban door al koppend de openingstreffer aan te tekenen. Linton Maina had een groot aandeel in de verdubbeling van de score in Hannover. Ihlas Bebou profiteerde enkele minuten na rust optimaal van zijn goede actie door doelman Alexander Schwolow kansloos te laten. Een eventueel slotoffensief van de gasten uit Freiburg werd door Walace in de kiem gesmoord. Zijn treffer tien minuten voor tijd maakte aan alle spanning een einde, waarna de thuisclub de overwinning gemakkelijk over de streep trok.