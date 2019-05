‘Zidane hoopt landgenoot voor 45 miljoen naar Madrid te kunnen halen’

Real Madrid wordt de afgelopen weken in verband gebracht met de komst van spelers als Eden Hazard, Paul Pogba en Luka Jovic. De Koninklijke is echter niet alleen bezig met offensieve versterkingen en Marca weet zaterdag te melden dat Zinédine Zidane ook een nieuwe linksback op het oog heeft. Ferland Mendy van Olympique Lyon moet naar verluidt namelijk de nieuwe linkervleugelverdediger voor de lange termijn worden in het Santiago Bernabéu.

Marcelo was het afgelopen decennium de vaste linksback van de Koninklijke, maar de dertigjarige Braziliaan lijk toe te zijn aan een nieuw avontuur. Juventus werd afgelopen zomer al hardnekkig in verband gebracht met zijn komst en de Italiaanse grootmacht gaat aankomende zomer mogelijk opnieuw een poging wagen om hem te herenigen met Cristiano Ronaldo.

Zidane heeft bij Real verder nog de beschikking over Sergio Reguilón, maar lijkt dus de voorkeur te geven aan de komst van een nieuwe vleugelverdediger. De 23-jarige Mendy zou bovenaan zijn lijstje staan en de verwachting is dat de Fransman voor 45 miljoen euro losgeweekt kan worden bij Lyon. Afgevaardigden van de huidige nummer drie van LaLiga zouden inmiddels al contact gehad hebben met de entourage van de speler om te polsen hoe hij tegenover een transfer staat.

De enkelvoudig Frans international is sinds 2017 actief bij Lyon, dat Le Havre twee jaar geleden vijf miljoen euro betaalde voor zijn diensten. Mendy zou overigens niet de enige speler van Les Gones zijn die de aandacht heeft getrokken van Zidane: als het niet lukt om Paul Pogba los te weken bij Manchester United ziet de oefenmeester naar verluidt in Tanguy Ndombélé namelijk een geschikt alternatief.