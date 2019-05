‘Ik mocht vijf miljoen investeren bij Ajax, mijn elftal was een stuk minder’

Ajax heeft met nog twee wedstrijden te gaan nog altijd uitzicht op de landstitel en als de Amsterdammers erin slagen om PSV voor te blijven, worden zij voor het eerst sinds 2014 kampioen van Nederland. Frank de Boer had bij de winst van de laatste titel de touwtjes in handen in de Johan Cruijff ArenA en hij ziet grote verschillen met het elftal dat hij destijds onder zijn hoede had.

“De financiële situatie was toen anders. Ik mocht maximaal vijf miljoen euro investeren. Dat was het. Er moest eerst iemand vertrekken, voordat we überhaupt iemand konden halen. Vaak vis je dan achter het net”, blikt hij terug in gesprek met Elsevier. “Soms moet je eens een risico nemen door spelers aan te trekken, maar bij mijn aantreden in 2010 zaten we met een verlies van 23 miljoen euro.”

De club krabbelde in het afgelopen decennium echter uit het financiële dal en kon vorig jaar zomer met de komst van spelers als Dusan Tadic en Daley Blind enkele dure aankopen doen: “Ajax had al drie jaar niks gewonnen en dan ontstaat er een soort paniek. Alleen stond er dit keer zoveel geld op de bank dat er gerichte aankopen konden worden gedaan”, zegt De Boer daarover.

De huidige trainer van Atlanta United won uiteindelijk vier landstitels met Ajax, maar dat hadden er ook vijf kunnen zijn. In het seizoen 2015/16 verspeelde zijn ploeg op de laatste speeldag namelijk het kampioenschap bij De Graafschap, toevallig ook dit seizoen de tegenstander in de laatste wedstrijd voor de zomerstop. De Boer verwacht echter niet dat er zich een soortgelijk scenario voor zal doen als drie jaar geleden: “Mijn elftal was kwalitatief een stuk minder. Een echt goed team als het huidige Ajax gaat dat niet overkomen.”