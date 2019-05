Pochettino was ‘relaxed’: ‘We verdienden het niet op 2-0 achter te staan’

Tottenham Hotspur plaatste zich afgelopen woensdag voor de finale van de Champions League, door Ajax in de allerlaatste minuut met 2-3 te verslaan. Mauricio Pochettino stelt vrijdag tijdens de persconferentie in aanloop naar de thuiswedstrijd tegen Everton dat zijn ploeg momenteel ‘een droom leeft’. Daarnaast benadrukt de Argentijn dat hij niet in paniek was door de 2-0 achterstand bij rust, omdat hij die stand ‘oneerlijk’ vond.

“Op het moment leven we een droom, het is moeilijk om de realiteit te zien. Het is onze verantwoordelijkheid om komende zondag gewoon weer klaar te zijn voor de competitie”, zo tekenen verschillende Engelse media op uit de mond van Pochettino. Tottenham sluit het seizoen komende zondag af met een thuiswedstrijd tegen Everton en heeft als nummer vier van de Premier League met nog één duel te gaan een voorsprong van drie punten op Arsenal. Kieran Trippier liet na afloop van het duel met Ajax weten dat Harry Kane de ploeg in de rust wist te motiveren.

“Dat verraste me. Harry was er en gaf de ploeg misschien vertrouwen, maar ik sprak. Het was niet een moment om al teveel te praten. Onze aanvoerder Hugo Lloris heeft uiteindelijk het laatste woord gehad voordat we naar buiten gingen, hij schreeuwde. ‘We zijn zo dichtbij, we hoeven maar één keer te scoren en we zijn weer terug in de wedstrijd’. Ik kan me niet herinneren dat Harry in de kleedkamer is geweest”, vervolgt de Argentijnse oefenmeester. “Dit was misschien wel de meest rustige rust van de afgelopen zes maanden. Ik heb het vandaag aan Danny Rose uitgelegd. Hij vroeg: ‘Baas, geloofde je echt dat we het zouden halen in de rust?’ Ik antwoordde: ‘ja, ik was zo relaxed’.”

“Het enige verschil was dat zij hun kansen afmaakten. We checken alles: balbezit, de afstanden die we aflegden, de intensiteit, de doelpogingen”, stelt Pochettino. “We verdienden het niet op 2-0 achter te staan. Dat is waarom ik zei: ‘we moeten relaxed blijven’. Het was niet zo’n bespreking als eerder dit seizoen tegen Arsenal, waar ik bijna mijn hand brak en moest schreeuwen. De spelers waren enorm gefocust, omdat het oneerlijk was.”

“Het is heel goed nieuws dat er vier Engelse clubs in de finale van de Champions- en Europa League staan. Het laat zien hoe competitief de Premier League is. Het is nu duidelijk dat de Premier League de beste competitie ter wereld is, iedereen deelt hetzelfde gevoel. Voor het Engelse voetbal is dit heel goed nieuws en het vormt een uitdaging om deze prestaties te evenaren”, besluit Pochettino. Jan Vertonghen hield een enkelblessure over aan de wedstrijd tegen Ajax, maar de manager van the Spurs verwacht geen ‘groot probleem’.