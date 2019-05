‘Anderlecht hoopt op medewerking Heerenveen inzake transfer Vlap’

Michel Vlap lijkt sc Heerenveen komende zomer in te ruilen voor RSC Anderlecht. De Belgische topclub heeft serieuze interesse in de aanvallende middenvelder van de Friezen. Vlap lijkt op zijn beurt een overstap naar Anderlecht wel te zien zitten, want volgens Het Laatste Nieuws heeft hij op uitnodiging van de club onlangs een wedstrijd bijgewoond. Voorlopig lijkt de vraagprijs van acht miljoen euro het grootste struikelblok met oog op een eventuele overstap.

Welke competitiewedstrijd Vlap van Anderlecht heeft bijgewoond is niet bekend. Wel lijkt hij gecharmeerd te zijn van de club aangezien hij is ingegaan op de uitnodiging. De 21-jarige middenvelder werd opgeleid door Heerenveen en heeft nog een contract tot medio 2022, waardoor de Friezen hoog in de boom kunnen gaan zitten wat betreft de vraagprijs. Anderlecht hoopt dat de Eredivisie-club wil meewerken en de gewenste transfersom iets wil laten zakken.

Anderlecht lijkt echter diep in de buidel te moeten tasten voor Vlap, aangezien Voetbal International reeds meldde dat meerdere clubs zich bij Heerenveen voor de Nederlandse jeugdinternational hebben gemeld. Ook vanuit Duitsland is er interesse voor Vlap. “Ik moet zeggen dat ik niet heel veel weet van de Belgische competitie, maar volgens mij is Anderlecht altijd een heel mooie club geweest. Maar ik ben nu bij Heerenveen en daar is waar ik me volledig op focus", zei Vlap vorige maand nog tegen FOX Sports.