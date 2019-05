Tadic kan tegen angstgegner in voetsporen van Cruijff en Litmanen treden

Na de dramatische uitschakeling in de Champions League door Tottenham Hotspur hervat Ajax de Eredivisie komende weekeinde met een thuiswedstrijd tegen FC Utrecht. De Amsterdammers zijn al zeven competitiewedstrijden op rij zonder puntverlies, terwijl de formatie van trainer Dick Advocaat twee van de laatste vijf duels wist te winnen. Opta blikt vooruit op het duel in de Johan Cruijff ArenA, zondagmiddag vanaf 14:30 uur.

O Ajax won slechts drie van de laatste acht thuisduels met FC Utrecht in de Eredivisie (twee remises, drie nederlagen) en verloor de laatste editie in Amsterdam (1-2 op 5 november 2017).

O Ajax verloor dit decennium dertig punten in Eredivisie-duels met FC Utrecht (zes zeges, zes remises, zes nederlagen - thuis en uit), meer dan tegen elke andere ploeg.

O Ajax begint tegen FC Utrecht aan de 57e wedstrijd van het seizoen in alle competities, een nieuw clubrecord voor de Amsterdammers (56 in 2016/17).

O Ajax is de eerste ploeg met 111 doelpunten in een Eredivisie-seizoen sinds Ajax in 1997/98 (112); de laatste club met meer dan 112 treffers was PSV in 1987/88 (117).

O Ajax scoorde dit Eredivisie-seizoen al 65 keer in de tweede helft, vaker dan FC Utrecht in de volle negentig minuten (56 keer); het Eredivisie-record van goals na de rust in een seizoen is 69 (Ajax in 1966/67).

O Dusan Tadic scoorde in elk van zijn laatste negen thuisduels in de Eredivisie en kan de vierde Eredivisie-speler worden die dit in tien thuiswedstrijden op rij doet, na Johan Cruijff (dertien in 1967), Jari Litmanen (twaalf in 1994) en Bryan Ruiz (tien in 2010).

O FC Utrecht wist in vijf van de laatste tien Eredivisie-wedstrijden tegen een ploeg die bij aanvang van de speeldag eerste stond ongeslagen te blijven (één zege, vier remises); eerder dit seizoen speelde PSV als koploper met 2-2 gelijk tegen Utrecht.

O FC Utrecht kwam voor het eerst sinds 2013 niet tot scoren in twee opeenvolgende uitwedstrijden in de Eredivisie, de laatste keer dat dit de Domstedelingen drie keer op rij overkwam was in 2012.

O Sinds het Eredivisie-debuut van David Jensen incasseerde geen doelman zoveel treffers van buiten het strafschopgebied als hij (25), dit seizoen overkwam alleen Benjamin van Leer (12) dit vaker dan de Deen (11).

O Willem Janssen kan tegen Ajax zijn 150e Eredivisie-duel voor FC Utrecht spelen en zijn 342e in totaal, waarmee hij op een gedeelde zesde plaats komt van spelers met de meeste Eredivisie-duels deze eeuw (met Theo Janssen).