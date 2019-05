Oranje Onder-17 niet als groepswinnaar naar kwartfinale na dramatisch begin

Oranje Onder-17 gaat niet als poulewinnaar door naar de kwartfinale van het EK in Ierland. De formatie van bondscoach Peter van der Veen kende in het laatste groepsduel een dramatische start tegen Frankrijk en keek al na elf minuten spelen tegen een 2-0 achterstand aan. In die stand kwam in het restant van het duel geen verandering meer.

Na comfortabele overwinningen op Zweden (2-0) en Engeland (5-2) was Oranje Onder-17 voorafgaand aan het duel met Frankrijk al zeker van de kwartfinale van het EK. In Dublin had de formatie van bondscoach Van der Veen aan een gelijkspel genoeg om als groepswinnaar door te gaan naar de laatste acht, omdat Frankrijk na twee wedstrijden vier punten had. Les Bleus speelden met 1-1 gelijk tegen Engeland, terwijl er met 4-2 werd gewonnen van Zweden.

Oranje kende echter een dramatische start van het duel, want Frankrijk stond al na twintig seconden op voorsprong. Een foutieve pass van Neraysho Kasanwirjo stelde Adil Aouchiche van Paris Saint-Germain in staat op de openingstreffer op het scorebord te zetten. Tien minuten later was het andermaal raak voor de Fransen, nadat Nathanaël Mbuku het eindstation was van een fraaie aanval en Oranje-doelman Tein Troost kansloos liet.

Na een kwartier spelen kroop Oranje uit zijn schulp, wat resulteerde in mogelijkheden voor Kasanwirjo en Mohamed Sankoh. Na rust ging de ploeg van Van der Veen nadrukkelijker op zoek naar de gelijkmaker, maar tot twee keer toe was de Franse sluitpost Melvin Zinga een sta in de weg. Eerst keerde de doelman een vrije trap van Mohamed Taabouni, terwijl Naoufal Bannis kort daarna op Zinga stuitte. Uiteindelijk bleef het 2-0, waardoor Oranje het in de kwartfinale opneemt tegen de winnaar van Groep A. Zoals het er nu naar uitziet lijkt dat België te worden, maar ook Tsjechië en Ierland maken nog kans op de groepswinst.