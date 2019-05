Vertonghen verlaat ArenA op krukken en moet ‘vrezen voor finale’

Jan Vertonghen is niet ongeschonden uit de halve finale van de Champions League tegen Ajax gekomen. De Belgische verdediger van Tottenham Hotspur speelde de volledige wedstrijd mee, maar heeft een enkelblessure aan zijn rechtervoet overgehouden. De precieze ernst van de kwetsuur is vooralsnog onduidelijk en het is dan ook onzeker of hij op 1 juni fit is voor de finale van de Champions League. Vertonghen verliet de Johan Cruijff ArenA op krukken.

Op welk moment Vertonghen geblesseerd is geraakt is onduidelijk. Volgens VTM Nieuws zou de verdediger de blessure hebben opgelopen bij ‘uitbundige vieringen’. Het is niet de eerste keer dat de Belgisch international met een enkelblessure kampt. Op het EK van 2016 liep hij al een serieuze enkelblessure op. Een halfjaar later stond hij door een enkelblessure anderhalve maand aan de kant.

Terwijl zijn ploeggenoten het bereiken van de finale van het miljardenbal op het veld vierden, snelde Vertonghen zich naar binnen. Hij liet zijn gezicht na afloop niet zien in de mixed zone en verliet het stadion op krukken en met de voet in een beschermende brace via een andere uitgang. Het Laatste Nieuws schrijft dat de ex-Ajacied moet vrezen voor de finale, terwijl Tottenham de scans afwacht.

Vertonghen raakte in het heenduel met Ajax ook al geblesseerd. In een luchtduel kopte hij op het achterhoofd van ploeggenoot Toby Alderweireld. Hij hield een flinke snee in zijn neus over aan dat duel en moest de wedstrijd staken. Gevreesd werd voor een hersenschudding, maar na een bezoek aan de neuroloog bleek de schade mee te vallen.