CL-finalist snoert ‘grove’ Ruud Gullit de mond: ‘Hopelijk slikt hij woorden in'

Tottenham Hotspur bereikte woensdagavond ten koste van Ajax de finale van de Champions League. De Londenaren verloren vorige week met 0-1 van de ploeg van Erik ten Hag, maar wisten in de Johan Cruijff ArenA alsnog een ticket voor de finale veilig te stellen: 2-3. Danny Rose haalt na afloop zijn gram ten opzichte van Ruud Gullit.

De voormalig topvoetballer was na afloop van de heenwedstrijd in Londen vorige week zeer kritisch op het spel van Rose. Ook Dele Alli en Victor Wanyama kregen ervan langs van Gullit, die de spelers 'technisch zo slecht' vond. Rose is blij dat hij nu in de finale van het miljardenbal staat en een lange neus kan maken naar Gullit.

"Als je de kritiek over je heen hebt gekregen van mensen als Gullit na de eerste wedstrijd, en je ziet hoe grof hij was, dan is het heerlijk om zo terug te vechten. Het is fijn om hem zo de mond te snoeren”, aldus de verdediger van Tottenham bij BT Sport. Rose is de analyse van Gullit niet vergeten. “Hij was erg kritisch op bepaalde spelers.”

“De spelers zouden technisch slecht voor de dag zijn gekomen. Daar hebben wij onze motivatie uit gehaald. Hopelijk slikt hij nu zijn woorden in”, zegt Rose, doelend op de finaleplek van Tottenham in het miljardenbal. De Londenaren nemen het op 1 juni in Madrid op tegen Liverpool, dat dinsdagavond door een 4-0 zege Barcelona uit het toernooi knikkerde.