‘Ik heb gesproken met PSV, want mijn contract bij NAC loopt af’

Michael Dingsdag vervolgt zijn trainersloopbaan mogelijk bij PSV. De oud-voetballer is momenteel nog jeugdtrainer bij NAC Breda, maar heeft een aflopend contract bij de hekkensluiter van de Eredivisie. De oud-verdediger laat bij podcast Radio Camaturu van FeanOnline weten dat hij een gesprek heeft gehad met de club uit Eindhoven.

De 36-jarige Dingsdag zette in 2016 een punt achter zijn loopbaan en werd jeugdtrainer bij NAC. Na drie jaar komt er een einde aan die samenwerking. "Ik heb gesproken met PSV, want mijn contract bij NAC loopt af. Het zijn mooie dingen als, wanneer het leuk gaat, dat ook bij andere clubs opvalt", vertelt Dingsdag, die tijdens zijn loopbaan als profvoetballer speelde voor Vitesse, sc Heerenveen, FC Sion, Grasshopper Club Zürich en NAC.

Dingsdag denkt van waarde te kunnen zijn voor PSV, waar hij mogelijk aan de slag gaat in de onderbouw. “Ik heb het allemaal natuurlijk niet uitgevonden maar ik heb wel genoeg trainers meegemaakt, waarbij je van iedereen wat meeneemt en daar je eigen visie en opvattingen kan maken”, klinkt het. “Het was een interessant gesprek dat ik bij PSV heb gehad. Wat er uit voortkomt, weten we op dit moment nog niet. Ik wil binnenkort Coach Betaald voetbal gaan halen, alleen moet je daar wel ervaring voor opdoen. Bij PSV ging het om de onderbouw, voor Coach Betaald Voetbal heb je bovenbouw nodig en dat is vanaf Onder-19."