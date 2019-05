‘Iconisch moment’ bij Man City - Leicester City: ‘Waar wil je je standbeeld?’

Vincent Kompany was maandagavond goud waard voor Manchester City door de enige treffer te maken in het duel met Leicester City (1-0). De verdediger schoot prachtig raak, waardoor the Citizens de favoriet blijven voor de landstitel. Gary Neville is onder de indruk van de Belg en vergelijkt de treffer met de legendarische goal van Sergio Agüero in 2012.

Destijds wist Manchester City in extremis beslag te leggen op het landskampioenschap door een treffer van de Argentijnse spits tegen Queens Park Rangers (3-2). “Ik was in het stadion toen Agüero dat doelpunt maakte. Voor de fans kan het nooit beter worden, maar dit (goal van Kompany, red.) komt in de buurt”, zegt Neville bij Sky Sports.

“Kompany is iemand die bij iedereen respect afdwingt. Hij is zowel binnen als buiten de lijnen een uitstekende man. Je had wel duizenden manieren kunnen verzinnen hoe deze wedstrijd zou aflopen, maar hier had niemand aan gedacht. Dit is een once in a lifetime moment. Het is een van de iconische momenten die we in de afgelopen twintig jaar in de Premier League hebben beleefd.”

“Waar wil je je standbeeld hebben, Vincent Kompany?”, besluit de analist annex oud-verdediger. Door de nipte overwinning heeft Manchester City een punt voorsprong op naaste belager Liverpool. The Citizens kunnen volgende week tegen Brighton & Hove Albion de titel binnenhengelen. Liverpool speelt dan tegelijkertijd tegen Wolverhampton Wanderers.