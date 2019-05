Emery kondigt vertrek aan: ‘Ik heb met de club gesproken over zijn situatie’

De wegen van Danny Welbeck en Arsenal gaan aan het einde van dit seizoen scheiden. Unai Emery, manager van the Gunners, bevestigt in gesprek met verschillende Engelse media dat het aflopende contract van de 28-jarige spits niet verlengd gaat worden. Welbeck kwam dit kalenderjaar nog niet in actie door een slepende enkelblessure.

“Ik heb met de club gesproken over zijn situatie. We hebben besloten dat Welbeck zal vertrekken”, laat Emery weten. Na de thuiswedstrijd tegen Brighton & Hove Albion (1-1) werd er in het Emirates Stadium afscheid genomen van de vertrekkende spelers. Naast Welbeck, laten ook Aaron Ramsey (vertrekt transfervrij naar Juventus) en Petr Cech (stopt) Arsenal na dit seizoen achter zich. Voor Welbeck komt er zodoende na vijf jaar een einde aan zijn dienstverband bij the Gunners.

Arsenal nam Welbeck in 2014 voor twintig miljoen euro over van Manchester United, waar hij de jeugdopleiding doorliep. Na huurperiodes bij Preston North End en Sunderland speelde de spits 142 wedstrijden namens the Red Devils, alvorens hij koos voor een binnenlandse transfer. Door verschillende blessures kon Welbeck de verwachtingen in het Emirates Stadium nooit helemaal inlossen.

Totaal kwam Welbeck tot 126 wedstrijden voor Arsenal, waarin hij goed was voor 32 doelpunten en 15 assists. De spits staat nu al sinds november aan de kant met een blessure, nadat hij eerder dit seizoen zijn enkel brak in de Europa League-wedstrijd tegen Sporting Portugal (0-0). Daardoor lijkt Welbeck zijn laatste wedstrijd voor Arsenal reeds gespeeld te hebben. De 42-voudig Engels international werd eerder al in verband gebracht met een vertrek bij Arsenal en gelinkt aan een overstap naar Besiktas, West Ham United, Newcastle United en Everton.