Overmars verklaarde Bosz in augustus 2018 voor gek: ‘Nu sla je door’

De prestaties van Ajax in de Champions League komen voor Peter Bosz niet als een verrassing. De trainer van Bayer Leverkusen, die Ajax in 2017 naar de Europa League-finale leidde, was er in augustus vorig jaar al van overtuigd dat de club de potentie had om het miljardenbal te winnen. Toen leek niemand daar bij Ajax in te geloven; inmiddels is dat anders nu de finale binnen handbereik ligt.

In gesprek met de NOS vertelt Bosz dat hij vanuit Duitsland veel positieve geluiden hoort over het spel van zijn ex-club. "De mensen hier vinden het geweldig. Ze kijken met plezier naar hun voetbal", vertelt Bosz. "Ze vinden het hier ook leuk dat een club buiten de gevestigde orde in de Champions League tot en met het einde meedoet." Ajax schakelde Real Madrid en Juventus uit in de knock-outfase en verdedigt woensdag een 0-1 voorsprong op Tottenham Hotspur in de halve finale van de Champions League.

"Als ik eerlijk moet zijn, verbaast het mij niet", vervolgt Bosz. "Ik had in augustus contact met Marc Overmars na een voorrondeduel. Daarin vond ik ze echt geweldig spelen. Ik zei toen tegen hem: 'Je kan die Champions League nu ook winnen.' 'Nu sla je door', zei hij toen. Maar ik vind écht dat het mogelijk is. Dat vond ik al toen ik bij Ajax werkte, dat je internationaal als Nederlandse club weer mee kan doen."

"Iedereen riep altijd: dat komt nooit meer. Dat lezen ze alleen maar af aan de hand van geld. Maar ik denk, weliswaar als uitzondering, dat het wel mogelijk is", aldus Bosz, die evenwel erkent dat het 'helaas' om een incident gaat. "Het hangt ervan af hoe het elftal er volgend seizoen weer bijstaat. Het is ook uniek dat een club voor het derde seizoen op rij een selectie voor driekwart bij elkaar weet te houden, ook dat zorgt voor succes."