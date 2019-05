Frank de Boer maakt met royale overwinning einde aan reeks van Kansas

Frank de Boer heeft in de nacht van zondag op maandag een knappe overwinning geboekt met Atlanta United. Op bezoek bij Sporting Kansas City won de regerend kampioen van de Amerikaanse Major League Soccer met 0-3. Daarmee beëindigde Atlanta de ongeslagen reeks van Kansas City voor eigen publiek, die al tien competitieduels duurde. Het is voor De Boer zijn tweede zege op rij met Atlanta.

De manschappen van De Boer trokken de wedstrijd naar zich toe naarmate de eerste helft vorderde. Na een paar kleine kansen voor Kansas City domineerden de bezoekers in het Children's Mercy Park. Het duurde even voordat Atlanta zichzelf beloonde, maar in minuut 39 was het raak via Josef Martínez. De Gouden Schoen-winnaar van het afgelopen seizoen reageerde attent op een rebound, na een gepareerd schot van Ezequiel Barco, en was eerder bij de bal dan doelman Tim Melia: 0-1.

Kort na rust breidde Atlanta de marge uit. Toen Kansas City de bal niet weg kreeg, kwam het leer voor de voeten van Barco. Vanaf een meter of twintig stuurde hij de bal met een hard schot in de linkerhoek. Atlanta hield zich daarna goed staande en besliste de wedstrijd via Martínez. Voor de derde keer speelde Barco een hoofdrol bij het doelpunt. De Argentijn veinsde een schot en bediende vervolgens de spits, wiens schot in het dak van het doel onhoudbaar bleek voor de doelman van de thuisploeg.

Atlanta boekte de derde zege van het seizoen; al die overwinningen kwamen in de laatste vier wedstrijden van de ploeg van De Boer. De club heeft elf punten verzameld uit de eerste acht wedstrijden en staat daarmee op de negende plek in de Eastern Conference van de Amerikaanse competitie. Gezien veel omringende ploegen meer wedstrijden hebben gespeeld, mag Atlanta omhoog kijken.