Analisten genieten van goals Ajax: ‘Dat is niet eenvoudig, dat is vernuft’

Ajax wist in de eerste helft van de finale van de TOTO KNVB Beker afstand te nemen van tegenstander Willem II door doelpunten van Daley Blind en Klaas-Jan Huntelaar. Analisten Arnold Bruggink, Ronald de Boer en Kenneth Perez hebben genoten van de twee doelpunten van Ajax, aangezien de klasse van de Ajacieden er volgens hen van afspatte.

Bruggink zag dat over het eerste doelpunt van Ajax, die voortkwam uit een corner, is nagedacht. “Als je kijkt wie de bal bij het eerste doelpunt hebben: Frenkie de Jong, Hakim Ziyech en dan Dusan Tadic. En dan is de kopgoal van Blind niet eenvoudig. Hij weet precies waar hij staat. Dat is vernuft”, zegt Bruggink bij FOX Sports.

Het tweede doelpunt kwam van de voet van Huntelaar, nadat Ziyech vanaf de rechterkant goed voorbereidend werk afleverde. Het doelpunt van Ajax was volgens Kenneth Perez 'een wereldgoal'. Ajax lijkt door de riante voorsprong op weg naar de winst van de TOTO KNVB Beker. Mogelijk volgen later dit seizoen ook nog het landskampioenschap en de Champions League.