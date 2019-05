Daily Mail komt met drie nieuwe clubs voor Van de Beek op de proppen

Supporters van Ajax moeten ernstig rekening houden met een zomers vertrek van Donny van de Beek. De middenvelder van Ajax wordt de afgelopen dagen sterk in verband gebracht met Real Madrid en Paris Saint-Germain, terwijl zijn zaakwaarnemer Rob Witschge donderdag 'de eventuele interesse van Napoli' wilde bevestigen noch ontkennen. Zondag komt de Daily Mail met drie nieuwe clubs op de proppen die ook interesse zouden hebben in de Ajacied.

De meest opvallende naam is Tottenham Hotspur, de opponent van Ajax in de halve finale van de Champions League. De Londenaren zijn vermoedelijk onder de indruk geraakt van het goede spel van Van de Beek in de eerste onderlinge ontmoeting en zien in hem een potentiële opvolger van Christian Eriksen. De jeugdexponent van Ajax maakte het enige doelpunt van de wedstrijd (0-1) in Engeland. Van de Beek was dit seizoen in meerdere Champions League-wedstrijden van grote waarde voor de ploeg van Erik ten Hag.

Volgens de Daily Mail heeft Tottenham concurrentie van Bayern München en Borussia Dortmund. Over de interesse van Real Madrid en PSG, waarover de afgelopen weken is geschreven door kranten als Marca en L'Équipe, rept het Engelse dagblad niet. Wel stelt de Daily Mail dat Tottenham de concurrentie hoopt af te troeven vanwege de 'extreem goede relatie' met Ajax; de krant roept de transfers van Eriksen, Jan Vertonghen en Davinson Sánchez in herinnering.

"Als Van de Beek voor de Premier League kiest, dan is Tottenham in prime position om hem voor 45 miljoen pond (bijna 53 miljoen euro, red.) over te nemen", concludeert de Daily Mail. Marca speculeerde deze week dat Van de Beek wat meer moet kosten: circa zestig miljoen euro. Het Franse Canal+ hield het op vijftig miljoen euro. Van de Beek heeft een contract tot de zomer van 2022 in deJohan Cruijff ArenA.