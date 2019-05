‘Barcelona is onder de indruk en gaat terugkoopclausule activeren’

Barcelona gaat Marc Cucurella aankomende zomer terughalen naar de club, zo weet Marca zaterdagavond te melden. De twintigjarige linkervleugelverdediger maakt dit seizoen indruk in het shirt van Eibar en mag zich naar verluidt verheugen op een terugkeer naar het Camp Nou.

Cucurella werd afgelopen zomer door Barcelona verhuurd aan Eibar, dat daarbij een optie tot koop wist te bedingen. De club uit Baskenland kan de jonge verdediger aan het einde van dit seizoen voor een bedrag van slechts één miljoen euro definitief overnemen van Barcelona. De Catalaanse grootmacht bedong gelijktijdig echter voor vier miljoen euro een terugkoopclausule en zou daar aankomende zomer al gebruik van willen maken.

Cucurella is namens Eibar namelijk bezig aan een sterk seizoen en heeft zich de afgelopen maanden stormachtig ontwikkeld. De jeugdexponent van Barcelona speelde in LaLiga 28 wedstrijden voor Eibar en was daarin goed voor 2 assists. De Baskische club staat momenteel op een dertiende plaats in Spanje en gaat zich vrijwel zeker handhaven op het hoogste niveau.

Bij Barcelona gaat Cucurella vermoedelijk in eerste instantie als back-up van Jordi Alba fungeren. Laatstgenoemde is al jarenlang onomstreden bij Blaugrana, maar heeft tegelijkertijd amper concurrentie op de linksbackpositie. Cucurella speelde tot dusver één wedstrijd in de hoofdmacht van Barcelona: op 24 oktober 2017 speelde hij als invaller zeven minuten mee in de bekerwedstrijd tegen Real Murcia.