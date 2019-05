Van Gaal waarschuwt Ajax en verwijst naar duel tussen Barcelona en Liverpool

Ajax speelt woensdagavond de return tegen Tottenham Hotspur in de halve finales van de Champions League, maar de Amsterdammers komen eerst zondag nog in actie in de finale van de TOTO KNVB Beker tegen Willem II. Louis van Gaal adviseert Ajax om tegen de Tilburgers gewoon met de sterkste basiself aan te treden.

Na de 0-1 overwinning die Ajax dinsdag boekte op Tottenham gingen er stemmen op om enkele spelers tegen Willem II rust te geven, met het oog op de return tegen de Engelse grootmacht. "Ik denk dat je dat niet moet doen. Een bekerfinale wil iedereen spelen", vertelt Van Gaal dit weekend desgevraagd aan FOX Sports.

De oud-trainer van onder meer Barcelona en Manchester United verwacht dan ook dat Ajax-trainer Erik ten Hag zijn sterkste ploeg het veld zal insturen tegen Willem II. "Je moet ook rekening houden met de spelers zelf. Zij hebben ervoor geknokt om in de finale te staan", vervolgt hij. Van Gaal denkt niet dat de spelers van Ajax rust nodig hebben om blessures te vermijden. "Deze jongens zijn gewend om binnen drie dagen weer fit te zijn."

Van Gaal stelt dat Ajax zondag favoriet is in de bekerfinale, maar benadrukt dat de wonderen de wereld niet uit zijn. Hij verwijst naar het Champions League-duel van afgelopen woensdag tussen Barcelona en Liverpool. "Barcelona wordt helemaal weggespeeld, maar het wordt 3-0 door Lionel Messi. Alexander Isak kan ook uit het niets een goal maken."