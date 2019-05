Jasper Cillessen staat voor rentree in LaLiga door besluit Ernesto Valverde

Jasper Cillessen gaat hoogstwaarschijnlijk in de basis starten in de wedstrijd van Barcelona tegen Celta de Vigo. Trainer Ernesto Valverde gunt veel van zijn basisspelers rust voor het competitieduel van zaterdag, aangezien volgende week dinsdag de return tegen Liverpool in de Champions League op het programma staat. Zodoende staat Cillessen voor zijn eerste minuten in LaLiga dit seizoen.

Barcelona is reeds kampioen van Spanje, waardoor het duel met Celta weinig prioriteit heeft voor de Catalaanse grootmacht. Eerste doelman Marc-André ter Stegen is buiten de wedstrijdselectie gehouden, net als andere basiskrachten. Ook Sergi Roberto, Gerard Piqué, Jordi Alba, Sergio Busquets, Ivan Rakitic, Luis Suárez en Lionel Messi zijn niet in de selectie opgenomen door Valverde.

Voor Barcelona ligt de focus nu vooral op presteren in de Champions League en in de finale van de Copa de Rey. De ploeg van Valverde won woensdagavond met 3-0 van Liverpool, waardoor de finale van de Champions League lonkt. Daarnaast kan men ook nog de Spaanse beker pakken, wat mogelijk de laatste wedstrijd van Cillessen wordt in dienst van Barcelona.

De Oranje-international is de vaste doelman in de Copa del Rey. Om hem weer wat ritme op te laten doen en Ter Stegen rust te geven, zal Cillessen, afgezien van de Champions League-duels, waarschijnlijk alles gaan spelen. Cillessen heeft onlangs kenbaar gemaakt dat hij meer speeltijd verlangt en een transferwens heeft. “Ik ga eerst met vakantie en hopelijk komt er een nieuwe club waar ik kan spelen, want ik wil graag spelen”, aldus de doelman.