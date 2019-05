Georginio Wijnaldum: ‘Na die wedstrijd heb ik veel meer respect voor hem’

Georginio Wijnaldum stond woensdagavond tot verrassing van velen in de spitspositie geposteerd tijdens het verloren Champions League-duel met Barcelona (3-0). De middenvelder van Liverpool probeerde er het beste van te maken, maar erkent dat hij daar niet het beste rendeert. De Oranje-international beseft nu dat Roberto Firmino het doorgaans zwaar heeft voorin.

“Na de wedstrijd heb ik veel meer respect voor hem”, zegt Wijnaldum, die de Braziliaanse aanvaller verving bij het Champions League-duel, in gesprek met Sky Sports. “Dat had ik al, maar nu nog meer, nu ik weet wat die positie inhoudt. Ik weet hoe moeilijk het is om als nummer negen bij Liverpool te spelen, zeker op de manier zoals hij het doet.”

“Ik sprak met hem na de wedstrijd en ik vertelde hem hoeveel respect ik voor hem heb voor de wijze waarop hij al het gehele seizoen als spits fungeert. Het is echt zo zwaar”, aldus de middenvelder, die erkent dat de nederlaag tegen de Catalaanse topclub een zware teleurstelling voor hem en de rest van de selectie van Liverpool was.

“We waren er kapot van. Maar je moet altijd weer de koppen bij elkaar steken. Je moet blijven proberen. Je moet de dingen die je goed hebt gedaan herhalen en de dingen veranderen die minder liepen”, aldus Wijnaldum. Volgende week dinsdag staat de return tegen Barcelona op het programma. Zaterdag wacht voor Liverpool het Premier League-duel met Newcastle United.