Thiago: ‘Uiteindelijk zijn we terecht uitgeschakeld in de Champions League’

Na een moeizame start van het seizoen gaat Bayern München inmiddels weer 'gewoon' aan kop in de Bundesliga. Het avontuur in de Champions League werd echter bruut verstoord door Liverpool dat in de Allianz Arena met 1-3 wist te winnen en daarmee FC Hollywood uitschakelde in de kwartfinale van het toernooi. In dit exclusieve interview vertelt middenvelder Thiago onder meer over het avontuur in de Champions League, zijn band met Pep Guardiola en zijn verblijf in Duitsland.

Bekijk de video hieronder of abonneer en kijk op ons nieuwe YouTube-kanaal!