‘Als we niet zo spelen als Messi, maken we geen enkele kans tegen Ajax’

Tottenham Hotspur ging afgelopen dinsdag in eigen huis met 0-1 onderuit tegen Ajax in de eerste wedstrijd van de halve finale van de Champions League en zal volgende week in Amsterdam moeten proberen die achterstand weg te poetsen. Trainer Mauricio Pochettino was een dag later aandachtig toeschouwer tijdens Barcelona en Liverpool en zag hoe Lionel Messi zijn ploeg met twee goals bij de hand nam tijdens de 3-0 overwinning van de Catalanen. De trainer van the Spurs hoopt dat zijn eigen ploeg dit volgende week woensdag in de Johan Cruijff ArenA als voorbeeld kan gebruiken.

“Wat kan ik nog meer over Messi zeggen wat anderen nog niet gezegd hebben? Hij is een van de voetbalgoden. Zijn verlangen en capaciteit om met en zonder de bal aan zijn voet te vechten zijn ongelooflijk. Als we zoals hij kunnen spelen, maken we natuurlijk een kans”, vertelde de oefenmeester donderdag tijdens een persmoment over zijn landgenoot. “Dan heb ik het niet eens over hoe hij speelt met de bal, maar over hoe hij speelt als hij de bal niet heeft.”

“Als we spelen zoals hij deed zonder de bal, als we het verlangen tonen dat hij liet zien, zullen we zeker kansen krijgen om ons voor de finale te plaatsen. Als we dat niet doen, maken we geen enkele kans. Dat is een cruciaal punt en het is pijnlijk om, als je Messi’s verlangen en motivatie in die andere halve finale ziet, te moeten vragen: ‘Waarom waren wij niet op dezelfde manier gemotiveerd?’”

Voordat het vizier op de return tegen Ajax kan, zal er zaterdag echter eerst afgerekend moeten worden met Bournemouth. Tottenham staat momenteel op de derde plek in de Premier League en weet dat Chelsea slechts twee punten minder heeft. Met nog twee wedstrijden te gaan volgen Arsenal en Manchester United op respectievelijk vier en vijf punten van de Londenaren: “Het probleem is dat dit een beslissende periode is voor ons. We spelen de tweede wedstrijd van de halve finale en zaterdag ook nog tegen Bournemouth.”

“Dit is het moment om niet te veel te praten, we moeten ons focussen op onze taken en presteren. Het is ook een prioriteit om bij de eerste vier te eindigen. De omstandigheden zijn misschien niet geweldig, maar dit is het moment om met z’n allen samen te komen. Het is het beste om samen te zijn, we moeten niet te veel nadenken, eropuit gaan en proberen het resultaat te behalen dat we willen behalen. We moeten die omstandigheden vergeten en ons best doen. De manier waarop we ons voorbereiden op wedstrijden is nu makkelijk. Daar moeten we niet te veel tijd aan besteden, we moeten het samen doen en sterk zijn.”