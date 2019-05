Virgil van Dijk krijgt veel kritiek na duel met Barcelona: ‘Dat is crimineel’

Virgil van Dijk heeft na eerste halve finale tussen Barcelona en Liverpool (3-0) in de Champions League de nodige kritiek over zich heen gekregen. De verdediger kon woensdag in het Camp Nou niet voorkomen dat Luis Suárez na een pass van Jordi Alba vanaf links aan zijn aandacht, en die van Joel Matip, ontsnapte en de bal achter Alisson werkte. De centrale verdedigers van Liverpool bleven aan de grond genageld staan. Na rust liepen de Catalanen verder uit.

“Dat is een fout van Van Dijk”, gaf voormalig topverdediger Rio Ferdinand bij BT Sport te kennen. “Hij kan zien hoe Suárez aangeeft waar hij de bal wil hebben. Het is geen hogere wiskunde. Dat is jouw tegenstander met rugnummer negen op zijn shirt. Hij was statisch. Van Dijk was statisch en that is just criminal. Hij moet de ogen en oren van Matip zijn. Van Dijk zal hier teleurgesteld over zijn.”

Arsène Wenger was dezelfde mening toebedeeld. “Een interessant moment”, oordeelde de voormalig manager van Arsenal in zijn rol als commentator bij beIN Sports. “Van Dijk maakt zich er klaar voor, maar hij gaat niet met Suárez mee. Vooral van een verdediger met zulke kwaliteiten verwacht je dat hij meegaat, maar hij laat hem gaan. Zijn positionering is niet slecht, maar hij reageert gewoon niet.”

Ook Robbie Savage liet bij BBC Five Live blijken dat de 1-0 niet op een dergelijke manier had hoeven vallen. “Dit is aan Van Dijk te wijten. Hij ziet de loopactie van Suárez. Hij maakt zich op voor het beslissende moment, maar hij komt vervolgens niet in actie. Matip kan Suárez niet zien, hij staat achter hem. Het is de schuld van Van Dijk.” Ferdinand wilde niet alleen maar kritisch zijn over Van Dijk, die zondagavond door de Engelse spelersvakbond werd uitgeroepen tot Speler van het Jaar. “Hij is zonder meer de beste aankoop van Liverpool en de uitverkiezing tot Speler van het Jaar is absoluut terecht.”

“Ik denk dat hij dit seizoen een geweldige speler is geweest. Bij elk topteam ligt de fundering achterin en dat is Van Dijk. Hij is degene waar Liverpool zo lang naar op zoek was”, stelde Ferdinand. “Hij is hun beste centrumverdediger sinds Alan Hansen. Wat ik goed aan Van Dijk vind, is dat hij anderen beter maakt. Hij geeft anderen meer zelfvertrouwen, van de keeper tot aan de backs, de jonge jongens naast zich. En dat werkt door op het team. Topspelers zorgen ervoor dat andere spelers zich meer op hun gemak voelen en beter spelen. Het lijdt geen twijfel dat hij op dit moment de beste centrale verdediger ter wereld is.”