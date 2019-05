Iker Casillas weer bij bewustzijn: ‘Ik ben mijn krachten niet verloren’

Iker Casillas maakt het naar omstandigheden goed. De 37-jarige Spaanse doelman werd woensdagmiddag op de training van zijn club FC Porto getroffen door een hartstilstand, maar is inmiddels weer bij bewustzijn. Casillas geeft woensdagavond via social media een relatief positieve update over zijn toestand.

"Alles is onder controle. Ik ben flink geschrokken, maar ik ben mijn krachten niet verloren. Iedereen ontzettend bedankt voor alle berichten en steun", zo luidt het korte bericht dat de ervaren keeper vanuit het ziekenhuis deelt op Instagram.

Casillas raakte woensdag onwel op de training van Porto, waarna hij meteen naar het Hospital CUF werd vervoerd. Daar onderging de Spanjaard een operatie en inmiddels is hij buiten levensgevaar, zo schrijven diverse Spaanse en Portugese media. De kans dat Casillas dit seizoen nog tussen de palen zal staan is echter minimaal en er wordt ook gevreesd voor de rest van zijn loopbaan.

Direct nadat het nieuws bekend werd dat Casillas getroffen was door een hartstilstand, kwamen er tal van steunbetuigingen door vanuit de voetbalwereld. Onder anderen Ruud van Nistelrooij, Diego Maradona, David Silva, Xavi, Francesco Totti en Sergio Ramos spraken Casillas via social media moed in.