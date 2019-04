Christian Eriksen baalt van verlies: ‘We maakten Ajax eigenlijk beter’

Christian Eriksen had graag een ander gevoel overgehouden aan het weerzien met zijn ex-werkgever Ajax. Een doelpunt van Donny van de Beek zorgde ervoor dat Tottenham Hotspur dinsdagavond in eigen huis de eerste halve finale van de Champions League verloor: 0-1. Eriksen baalt van de manier waarom het team van manager Mauricio Pochettino voor de dag is gekomen. “We verdienden niet meer dan dit”, besefte de Deen.

“In de eerste twintig minuten waren we slecht en maakten we Ajax eigenlijk beter”, analyseerde Eriksen in gesprek met Veronica het eerste duel in Londen. “We kwamen telkens te laat en ook de intensiteit aan de bal was niet goed. Daarna speelden we wat sterker, maar we waren nog niet scherp genoeg. We creëerden ook te weinig kansen om terug in de wedstrijd te komen.”

Na de entree van Moussa Sissoko, in de plaats van de aan het hoofd geblesseerd geraakte Jan Vertonghen, zat Tottenham beter in de wedstrijd, maar niet voldoende om aanspraak te mogen maken op minimaal een gelijkspel. Ajax hield in een lastige tweede helft stand. “We speelden na de wissel van Sissoko meer naar voren en toen ging het wel beter. Maar ook op dat moment was het nog steeds niet heel goed", zag de spelmaker van the Spurs in.

De nederlaag ten spijt, Eriksen vond het wel heel leuk om tegen Ajax te spelen. “De return in de ArenA zal nog specialer worden, maar helaas staan we nu wel met een heel slecht resultaat. Iedereen is teleurgesteld dat we in de eerste helft niet ons gebruikelijke niveau hebben gehaald."