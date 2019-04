Kieft wijst suggestie van de hand: ‘Niet logisch om in een bekerfinale te doen’

Na de 0-1 overwinning op Tottenham Hotspur in het eerste duel in de halve finales van de Champions League wacht zondag alweer een volgende test voor Ajax, wanneer in De Kuip de finale van de TOTO KNVB Beker op het programma staat tegen Willem II. Erik ten Hag weet nog niet of hij dan dezelfde elf spelers het veld zal opsturen als dinsdagavond in Londen.

Ten Hag kreeg na de wedstrijd in het Tottenham Hotspur Stadium bij Ziggo Sport de vraag gesteld of hij van plan is om zondag tegen Willem II bepaalde sleutelspelers te sparen. "Natuurlijk heb ik bepaalde dingen in mijn hoofd, maar je weet nooit hoe deze wedstrijd uit gaat pakken. Het resultaat is heel erg goed. Wat we daarmee gaan doen, daar gaan we rustig over nadenken", antwoordde de Ajax-trainer.

Ajax speelde dinsdagavond alweer zijn 53ste officiële wedstrijd van het seizoen. Presentator Jack van Gelder kan zich goed voorstellen dat bepaalde spelers toe zijn aan rust, met name met het oog op de return van volgende week tegen Tottenham. "We zullen alles op een rijtje gaan zetten en bekijken hoe fit en fris we zijn, en uiteindelijk een ploeg opstellen die de bekerfinale kan winnen", aldus Ten Hag.

Wim Kieft denkt niet dat Ten Hag er goed aan zou doen om zijn elftal om te gooien tegen Willem II. "Het is niet logisch om spelers te sparen in de bekerfinale. Dat heeft hij eigenlijk ook maar zelden gedaan. De spelers hebben er niet zoveel over te zeggen, maar het zal aan de fysieke toestand liggen van de spelers. Ik denk dat hij gewoon met dit elftal, zoals hij vandaag begonnen is, zal willen spelen tegen Willem II."