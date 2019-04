Ten Hag kritisch na 'fantastische prestatie': Dat hebben we niet goed gedaan'

Erik ten Hag is overwegend tevreden na de 0-1 overwinning van Ajax in het eerste duel met Tottenham Hotspur in de halve finales van de Champions League. De oefenmeester zag zijn ploeg met name in het eerste halfuur uitstekend voetballen, hetgeen resulteerde in een doelpunt van Donny van de Beek. Na rust had Ajax het lastiger, maar werd de zege toch over de streep getrokken.

"Het is een fantastische prestatie. We hebben gevochten als leeuwen", reageert Ten Hag na afloop voor de camera van Ziggo Sport. "In de eerste fase hebben we goed gevoetbald en kwamen we verdiend op voorsprong. In die fase had er ook meer ingezeten en eigenlijk had er de gehele wedstrijd meer ingezeten dan een 0-1 zege. Maar het blijft natuurlijk een goede prestatie."

Ondanks de overwinning heeft Ten Hag nog wel een en ander aan te merken. Zo vindt hij dat Ajax niet goed anticipeerde op de tactische omzetting die na 38 minuten plaatsvond bij Tottenham Hotspur, met het inbrengen van Moussa Sissoko voor de geblesseerde Jan Vertonghen. "Dat hebben we niet goed gedaan. Ik heb het duidelijk aangegeven, alleen we kregen het niet voor elkaar om de bal vast te houden en daardoor werd het onnodig zwaar en moesten we te veel achter bal aanlopen.”

"Tottenham ging opportunistischer spelen. Het kost enorm veel kracht om iedere keer weer druk te zetten, terug te sluiten en de duels aan te gaan. We waren graag langer aan de bal geweest, maar daarvoor hadden we in een andere veldbezetting moeten gaan staan. Dan was het gemakkelijker geweest om onder de druk uit te voetballen", vervolgt Ten Hag zijn analyse. De trainer stelt dat Tottenham 'ongetwijfeld geleerd zal hebben' van de kentering die plaatsvond in de wedstrijd na de rentree van Sissoko. "Maar dat geldt voor ons ook. We weten dat we in de return beter zullen moeten dan vandaag. Het is heel knap wat we doen en we blijven groeien. Dat is mooi om te zien."