Jadon Sancho daagt Virgil van Dijk uit: ‘De Nations League komt eraan’

Jadon Sancho is onder de indruk van de kwaliteiten van Virgil van Dijk en Raheem Sterling, die zondagavond laat door de Engelse spelersvakbond PFA werden uitgeroepen tot respectievelijk Speler van het Jaar en Talent van het Jaar. Het seizoen van de Nederlander in het tenue van Liverpool mag er zijn: geen enkele tegenstander slaagde er dit seizoen in om langs de verdediger van de Merseyside-club te dribbelen.

“De Nations League komt eraan”, verwijst Sancho in gesprek met Sky Sports lachend naar de halve finale tussen Engeland en Nederland, op Portugese bodem. De aanvaller van Borussia Dortmund zal in principe deel uitmaken van de selectie van bondscoach Gareth Southgate. “Ik heb dit seizoen veel Premier League-wedstrijden bekeken en hem in actie gezien. Hij is een geweldige verdediger. Hij heeft op het veld laten zien wat hij in huis heeft”, stelt het voormalig talent van Manchester City.

“Van Dijk is op dit moment een van de beste verdedigers ter wereld.” Van Dijk had in de uitverkiezing concurrentie van Sterling, die de belangrijkste prijs aan zich voorbij zag gaan en genoegen moest nemen met de Talent van het Jaar-prijs. “Het was Van Dijk of Sterling. Ze zijn beiden bezig aan een fantastisch seizoen. De statistieken spreken voor zich en ze zorgen ervoor dat hun teams optimaal presteren.”

Maandag werd Sterling door de Engelse journalisten wél tot Speler van het Jaar benoemd. Sancho ziet het succes van zijn landgenoot als een inspiratie. “Niet alleen voor mij, maar voor heel veel jongeren. Ook omdat hij net als ik uit Londen afkomstig is”, vervolgde de negentienjarige aanvaller van Borussia Dortmund. “Iedere jongeling uit Londen wil op een dag net zo ver als Sterling zijn en zulke grote prijzen winnen.”