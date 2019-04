Engelse journalisten kiezen niet voor Van Dijk en Miedema als Player of the Year

Virgil van Dijk en Vivianne Miedema legden zondagavond allebei beslag op de PFA Player of the Year-award, een ereprijs van de spelersvakbond. De Engelse journalisten hebben echter voor twee andere prijswinnaars gekozen, zo communiceert de Football Writers' Association (FWA) via de officiële kanalen. In de verkiezing van de Engelse pers gaan de Player of the Year-awards naar Raheem Sterling en Nikita Parris, beide uitkomend voor Manchester City.

Sterling werd door het Engelse journaille met 62 procent van de stemmen gekozen tot speler van het seizoen, met honderd stemmen meer dan Van Dijk. Sergio Agüero eindigde in de verkiezing van de FWA als derde. Sterling is de eerste speler van Manchester City die beslag legt op deze ereprijs. Vivianne Miedema werd zondagavond, evenals Van Dijk, door haar collega’s gekozen tot beste speelster van het seizoen.

De FWA heeft ook een andere speelster aangewezen als winnaar van de Player of the Year-award. Parris van Manchester City kreeg één stem meer dan Miedema en is daarmee volgens de Engelse journalisten de beste speelster van de FA Women's Super League. Ronald Koeman stelt op de website van de KNVB dat de ereprijs van de PFA juist zo bijzonder is, omdat deze bepaald wordt door de spelers uit de Premier League.

“Het is een geweldige eer als je deze prijs krijgt. Juíst omdat je wordt gekozen door je collega’s is het extra bijzonder. Virgil ken ik natuurlijk goed, als aanvoerder bij Oranje maar ook uit mijn tijd bij Southampton. Hij is een hele goede en professionele jongen, die zich fantastisch ontwikkeld heeft het afgelopen jaar. Sterk, rustig, betrouwbaar”, legt de keuzeheer van Oranje uit. “Hij is altijd bezig met het team, manifesteert zich binnen en buiten het veld als een leider. Dat vind ik mooi om te zien. Een terechte winnaar van deze prijs wat mij betreft.”

Ook Sarina Wiegman, bondscoach van de Oranje Leeuwinnen, is trots op de ereprijs voor Miedema. “Deze prijs is echt een erkenning voor Vivianne. Ze is pas 22, dat vergeten mensen nog wel eens. Ze kan terugkijken op een geweldig seizoen met talrijke doelpunten. Maar ze laat tegelijkertijd zien dat ze veel meer kan dan scoren. Kijk maar naar haar slimme steekpassjes. Ze is momenteel fit en energiek en dat zie je terug in alle facetten van haar spel. Ik ben trots en blij tegelijk en ik hoop - en met mij denk ik velen - dat ze haar niveau en strijdlust ook deze zomer kan voortzetten.”