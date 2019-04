Rafael van der Vaart geniet van ‘leuke vent’: ‘Hij weet ze bij Ajax te raken’

Het succes van Ajax is ook het succes van trainer Erik ten Hag. De aanstelling van de Tukker in Amsterdam werd aanvankelijk met argusogen bekeken, maar inmiddels anderhalf jaar later lijkt hij volledig geaccepteerd door pers en publiek. “Bij Ajax heb je flair en uitstraling nodig. Maar nu hebben we een leuke, normale vent”, vertelde oud-Ajacied Rafael van der Vaart zondagavond bij Studio Voetbal. “Maar daar is niets mis mee.”

"Er wordt wel eens lacherig over hem gedaan. Ik moet ook wel eens lachen om zijn interviews. Maar ik geniet van hem en hij weet ze te raken. Hakim Ziyech heeft hij ongelooflijk aan het voetballen gekregen, na dat gezeur met dat rugnummer. En Dusan Tadic staat erin”, gaf Van der Vaart in het televisieprogramma als voorbeeld. “Dat zijn allemaal een beetje ego’s, maar dat heeft hij heel goed gemanaged.”

Ten Hag is bezig aan zijn tweede seizoen bij Ajax, waar hij in december 2017 de opvolger van de destijds ontslagen Marcel Keizer was. Na een wisselend eerste half jaar doet de 49-jarige oefenmeester het in zijn eerste volledige seizoen uitstekend.

Ajax gaat met Ten Hag in gesprek over de verlenging van zijn contract. De koploper in de Eredivisie hoopt de coach, die nog tot medio 2020 vastligt, langer voor de club te behouden. "Erik is tot op heden erg succesvol en contractverlenging lijkt me dan ook goed voor de club Ajax", zei directeur voetbalzaken Marc Overmars eerder deze maand. Van 2002 tot 2008 was Ten Hag hoofd opleiding van de Voetbalacademie FC Twente/Heracles Almelo. Tussen 2009 tot 2012 fungeerde hij als assistent-trainer bij PSV.

In het seizoen 2012/13 werd Ten Hag trainer van Go Ahead Eagles en promoveerde met de Deventer club naar de Eredivisie. In de zomer van 2013 vertrok Ten Hag naar Duitsland en had daar de leiding over het beloftenelftal van Bayern München, met wie hij kampioen werd van de Regionalliga. Tussen medio 2015 en december 2017 was hij hoofdtrainer van FC Utrecht en won hij in zijn eerste jaar in de Domstad de Rinus Michels Award voor beste trainer van Nederland.