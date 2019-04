Teleurgestelde Pochettino richt vizier op Ajax: ‘Zij waren fris en wij moe'

Tottenham Hotspur kende een dramatische generale voor de heenwedstrijd tegen Ajax in de halve finale van de Champions League. West Ham United was in het Tottenham Hotspur Stadium met 0-1 te sterk, door een doelpunt van Michail Antonio. Mauricio Pochettino reageert na afloop in gesprek met Sky Sports teleurgesteld op het resultaat tegen the Hammers en wijst op de verschillen in fitheid.

“Iedereen is teleurgesteld. We wisten dat het lastig zou worden. Zij kwamen hier fris, terwijl dat bij ons een ander verhaal was. In de eerste helft hebben we veel gecreëerd en na rust hadden we moeite om tot kansen te komen. Er kwam in de tweede helft ruimte voor hen te liggen in de omschakeling, want voor ons de nodige arbeid opleverde. Zoiets gebeurt nu eenmaal in het voetbal, daar heb ik weinig over te zeggen verder”, aldus Pochettino.

"Het is altijd lastig om je voor te bereiden op een halve finale van de Champions League, tegen een goede ploeg als Ajax. De mentaliteit is het belangrijkste, we moeten verder”, vervolgt de Argentijnse manager van Tottenham Hotspur. Zijn ploeg moet nu in de laatste twee wedstrijden van het seizoen alles op alles zetten om nog in de top vier van de Premier League te eindigen. “Dit is uiteraard niet goed in de strijd om de top vier, maar zoiets kan gebeuren. In de Premier League is het altijd lastig, vooral omdat tegenstanders te maken hebben met andere omstandigheden. Zij waren fris en wij waren moe.”

Pochettino benadrukt dat zijn ploeg nog niet bezig was met het tweeluik met Ajax. “Ik heb hetzelfde tegen de spelers verteld als wat ik nu tegen jou zeg: de belangrijkste wedstrijd is vandaag. Daarin willen we zo goed mogelijk voor de dag komen, want we kunnen niks riskeren. We zitten middenin het gevecht om een plek in de top vier. Maar Jan Vertonghen was er vandaag niet bij, omdat het een risico was om met hem te spelen. Dan brengen we een andere speler in het veld en dan hebben we nog steeds de beste elf, omdat dat in mijn ogen de spelers zijn die we opstellen.”

‘Ajax is de favoriet’

“Dit gaat een hele lastige wedstrijd worden voor Tottenham, omdat Ajax heel slim speelt. Als je ziet wat ze tegen Real Madrid en Juventus gedaan hebben, zou je ze als favoriet kunnen beschouwen. Dit is een groep spelers die nooit meer met elkaar zullen spelen, want Matthijs de Ligt is de volgende die vertrekt”, voorspelt Martin Keown bij de BBC. Collega Paul Ince reageert verbaasd op de uitlatingen van de oud-verdediger. “Ik denk dat Tottenham meer ervaring heeft en dat kan de doorslag geven.”