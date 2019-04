‘Nieuwe klus als bondscoach lonkt voor Dick Advocaat’

De sportieve toekomst van Dick Advocaat is momenteel in het ongewisse. De 71-jarige trainer vertrekt aan het einde van dit seizoen bij FC Utrecht en heeft voorlopig nog geen nieuwe club gevonden. Mogelijk gaat Advocaat echter aan de slag als bondscoach, zo weet het Algemeen Dagblad vrijdagmiddag te melden.

Volgens de krant is de ervaren oefenmeester in beeld bij de Schotse voetbalbond. Schotland zit na het ontslag van Alex McLeish deze maand zonder bondscoach en zou in Advocaat een geschikte opvolger zien. De Nederlander was eerder in Schotland werkzaam als trainer van Glasgow Rangers.

De Schotse voetbalbond wil naar verluidt op korte termijn een opvolger van McLeish vastleggen en denkt behalve aan Advocaat ook nog aan twee anderen: Sven-Göran Eriksson en Felix Magath. Eriksson is momenteel bondscoach van de Filipijnen, terwijl Magath zonder club zit.

Advocaat was eerder bondscoach van het Nederlands elftal, de Verenigde Arabische Emiraten, Zuid-Korea, België, Rusland, Servië en opnieuw Oranje. De oefenmeester zou echter nog altijd oren hebben naar een nieuwe klus en mikken op een eindtoernooi. Schotland is in de kwalificatiecyclus voor het EK van 2020 ingedeeld in een groep met België, Rusland, Kazachstan, Cyprus en San Marino. Het land heeft na twee duels drie punten.