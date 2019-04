‘Op dit moment is het gemiddelde van Donyell Malen echt indrukwekkend’

Donyell Malen is dit Eredivisie-seizoen met negen doelpunten en vier assists gemiddeld elke 61 minuten goed voor een goal of een assist; het beste gemiddelde van alle spelers met minimaal 360 speelminuten. Ter vergelijking: Luuk de Jong heeft gemiddeld 103 minuten nodig voor een doelpunt en is elke 82 minuten betrokken bij een PSV-treffer.

Malen liet zich donderdag in de streekderby tegen Willem II (0-3) met een doelpunt en een assist ook weer gelden en geniet van zijn nieuwe rol. Hij lijkt goed te renderen met De Jong als nummer tien in zijn rug. “PSV heeft echt gezocht op het middenveld. Mark van Bommel wil graag die twee controlerende spelers op het middenveld hebben”, analyseert PSV-watcher Rik Elfrink van het Eindhovens Dagblad het systeem van de regerend landskampioen.

“De Jong is dan nu de nummer tien geworden samen met Malen en dat lijkt wel een aardige combinatie. Op dit moment is zijn gemiddelde echt indrukwekkend.” In zijn periode bij FC Twente was De Jong ook gedurende een periode ‘een nummer tien’, met Marc Janko in de punt van de aanval. “Dat is wel iets wat De Jong kan invullen. Hij trekt ruimtes voor Malen als het kan en andersom. Kortom, dat ziet er eigenlijk wel aardig uit en ik denk ook dat dat zo blijft staan in de laatste wedstrijden.”

“De Jong is een teamspeler, die zal daarom ook niet gaan mopperen”, denkt Elfrink. Malen zelf denkt niet dat hij beter uit de voeten kan in de punt dan op de flank. “Ik denk niet dat ik meer een spits ben dan een vleugelspeler, ik kan op beide posities goed uit de voeten. Ik vind het fijn om een beetje op links, een beetje op rechts en een beetje in het midden te lopen. Een beetje van alles, haha.”