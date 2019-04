PSV scoort bijna twee keer zo vaak met publiekslieveling binnen de lijnen

PSV hervat de jacht op de landstitel deze week met een uitwedstrijd tegen Willem II. De Eindhovenaren wonnen afgelopen zondag met 3-1 van ADO Den Haag, terwijl de formatie van trainer Adrie Koster eerder op de dag bleef steken op een 1-1 gelijkspel op bezoek bij Excelsior. Opta blikt vooruit op de ontmoeting in het Koning Willem II Stadion, donderdag vanaf 20.45 uur.

O Willem II won slechts één van de laatste twaalf thuisduels met PSV in de competitie (twee remises, negen nederlagen): de 5-0 zege van vorig seizoen, tevens de grootste Eredivisie-zege ooit van de Tilburgers op PSV.

O PSV wist niet te scoren in de laatste twee uitduels met Willem II in de Eredivisie; de Eindhovenaren stonden in 1994 (tegen Roda JC) voor het laatst droog in drie opeenvolgende uitduels met een specifieke ploeg.

O Alleen PSV kwam momenteel in meer opeenvolgende Eredivisie-duels tot scoren (31) dan Willem II (15), dat voor het eerst sinds november 1999 een reeks van minimaal zestien duels op rij waarin de Tricolores trefzeker zijn kan neerzetten (toen 27).

O Willem II was trefzeker in de laatste zes thuisduels in de Eredivisie met een team uit de traditionele top-3 en kwam in november 2016 voor het laatst thuis niet tot scoren tegen een ‘top 3-team' (0-0 tegen PSV).

O Jordens Peters kan zijn 150e Eredivisie-wedstrijd voor Willem II spelen; de aanvoerder ontmoette in zijn carrière alleen PSV (negen keer) en NEC (zes keer) zonder een zege als resultaat.

O Daniel Crowley en Damil Dankerlui staan allebei op zeven assists dit Eredivisie-seizoen; voor het eerst sinds 2002/03 kwamen twee Willem II-spelers tot minimaal zeven assists in een Eredivisie-jaargang (toen Jatto Ceesay en Denny Landzaat).

O PSV scoorde in de eerste 31 wedstrijden van dit Eredivisie-seizoen, een gedeeld record (met Ajax in 1997/98); nog nooit wist een team in de eerste 32 duels van een Eredivisie-jaargang te scoren.

O PSV was dit seizoen al dertig keer trefzeker in het laatste kwartier, het een-na-hoogste aantal voor een team in een Eredivisie-seizoen, na PSV in 2012/13 (31 keer).

O PSV maakte dit seizoen gemiddeld 4,2 goals in Eredivisie-duels met Erick Gutiérrez op het veld, tegenover 2,5 zonder de middenvelder.

O Cody Gakpo gaf vijf assists in 281 speelminuten dit seizoen, alle andere Eredivisie-spelers met vijf assists of meer hadden daar minimaal 1043 minuten meer voor nodig.