Nijland ontkent akkoord met Barcelona: ‘Wij gaan geen spelers verkwanselen’

Catalunya Radio wist dinsdag te melden dat FC Groningen en Barcelona een akkoord hebben bereikt over Ludovit Reis, die voor 2,5 miljoen euro de overstap naar Spanje zou moeten maken. Hans Nijland, algemeen directeur bij de Trots van het Noorden, ontkent in gesprek met RTV Noord dat het al zover is.

“Er is zeker nog geen akkoord, maar we zijn wel serieus in onderhandeling”, benadrukt Nijland tegenover de regionale zender. Het Catalaanse radiostation maakte melding van een transfersom van 2,5 miljoen euro, exclusief bonussen. De algemeen directeur van FC Groningen ontkent dat er sprake is van een dergelijke transfersom. “Ik ga tijdens onderhandelingen niet op bedragen in, maar ik hoor wel eens twaalf tot veertien miljoen. Nou, dat klopt niet.”

“Maar ook dit bedrag is niet realistisch, wij gaan geen spelers verkwanselen”, benadrukt de voetbalbestuurder. Reis heeft bij FC Groningen nog een contract tot medio 2021. Nijland was volgens RTV Noord vorige week in Barcelona om te onderhandelen over de middenvelder, die dit seizoen 28 officiële wedstrijden in de hoofdmacht van FC Groningen speelde. Reis speelt sinds 2015 in de jeugdopleiding van de Groningers, nadat hij werd weggekaapt bij SV Hoofddorp.